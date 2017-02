Vengeance pornographique: l’auteur récidive et se fait menaçant

Le présumé auteur d’un cas de vengeance pornographique commis à l’endroit d’une étudiante de l’Université de Moncton a récidivé, dimanche soir. Il a envoyé un courriel menaçant la population étudiante de représailles.

L’auteur du courriel – rédigé en anglais – semble confus.

Il affirme prendre toute la responsabilité de son geste, ajoutant du même souffle qu’il n’avait «rien fait de mal», prétextant vouloir combattre «le diable».

Il se dit même fier du tort qu’il a causé à la jeune femme, affirmant qu’il pourrait publier une quinzaine de vidéos d’elle en situation compromettante.

L’individu s’est ensuite tourné vers la population étudiante.

«J’en ai fini avec elle, mais ceci n’est qu’un avertissement pour l’Université de Moncton, parce que je reviendrai m’amuser avec vous.»

Plusieurs étudiants ont exprimé des craintes à la suite de la réception de ce message.

Selon nos sources, un rencontre a présentement lieu entre la Fédération des étudiantes et étudiants du campus de l’Université de Moncton (FÉÉCUM) et l’administration de l’établissement acadien pour établir une marche à suivre.

Selon les informations obtenues par l’Acadie Nouvelle, plusieurs étudiants craignant pour leur sécurité auraient choisi de ne pas assister à leurs cours lundi.

La direction de l’U de M outrée

Dans un communiqué émis lundi matin, la direction de l’Université de Moncton s’est dit outrée qu’un individu ait distribué des messages «inapropriés et dégradants» aux membres de la communauté universitaire, samedi et dimanche.

«Nous condamnons de tels gestes qui contreviennent au droit à un milieu de travail et d’études respectueux, sain et sécuritaire», a souligné le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge.

Le recteur a ajouté que la direction de l’Université était prête à offrir des services de soutien aux membres de la communauté universitaire qui seraient victimes de harcèlement sexuel ou de cyberintimidation.