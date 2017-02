Agrandissement de Curl Moncton: le N.-B. promet 500 000$ 

Curl Moncton est encore plus près de réaliser son projet d’agrandissement. Le gouvernement provincial a annoncé son intention, lundi soir, d’octroyer 500 000$ au projet, à la condition qu’Ottawa investisse aussi et que le club de curling réussisse à amasser les fonds nécessaires.

Il y a quelques années, les clubs de curling Beauséjour, MCA et Beaver ont fusionné afin de créer Curl Moncton. Il y avait simplement trop de glaces pour ce sport dans la région, considérant le nombre de joueurs. Aujourd’hui, les cinq glaces du club ne sont pas suffisantes pour accommoder les quelque 450 membres, si bien que la direction de l’organisme a choisi de ne plus faire de recrutement. Il serait impossible d’accueillir plus de joueurs.

«Depuis que nous avons seulement cinq glaces, nous ne faisons pas de promotion pour attirer de nouveau membre puisqu’à certaines périodes, comme le soir, nous sommes au maximum. Nous ne pouvons pas accommoder plus de joueurs», a confié Jacques Robichaud, vice-président de Curl Moncton.

Le projet d’agrandissement de Curl Moncton est évalué à 2,7 millions $. Si tout va de l’avant, le club passerait de cinq à dix surfaces de jeu. Avant l’amalgamation des trois clubs, on comptait 15 glaces à Moncton.

«Lorsqu’on disposait de trois clubs et de 15 glaces, c’était trop pour la population de Moncton, mais cinq glaces ce n’est pas assez», a souligné M. Robichaud.

Ce n’est pas assez, et ce, surtout quand on considère que les camps d’entraînement estivaux du club attirent des centaines d’athlètes de partout dans le monde.

«L’été dernier sept camps d’une semaine avec passé 300 participants. Ces gens provenaient de partout dans le monde. Il y avait des équipes du Japon, de l’Espagne, de la République tchèque, des États-Unis et plusieurs autres pays.»

«C’est une des raisons de l’agrandissement parce que nous sommes à notre maximum pour ces camps d’été. On en fait la promotion, mais très peu. S’il y avait plus de place, on ferait plus de publicité et on attirerait plus de monde», a ajouté M. Robichaud.

Puisque l’espace est saturé, le conseil d’administration du club ne peut pas faire grandir le sport comme il le voudrait. Ils ont pratiquement cessé les efforts de recrutement dans les écoles, et ce, même si un regain d’intérêt est observé chez les jeunes pour ce sport.

«La démographie a changé. Ç’a diminué, mais on a des plans pour reprendre là où c’était et pour grandir avec les jeunes au moyen de nos programmes dans les écoles. On sent qu’il y a un regain à ce niveau-là.»

Pour réaliser son projet, Curl Moncton peut déjà compter sur l’appui de la municipalité qui octroie jusqu’à un million $. Une annonce du gouvernement fédéral devrait aussi prochainement venir.

«Il nous manque la confirmation officielle de la part du gouvernement fédéral. Ça viendra de l’APECA et ça devrait se faire prochainement, mais je ne suis pas encore en mesure de confirmer ce montant-là.»

Curl Moncton pense pouvoir payer le reste de la facture grâce à la vente des édifices des anciens clubs. L’immeuble du club Beaver a déjà été vendu. Celui du MCA est encore sur le marché, mais des gens y sont intéressés. Les deux ventes devraient rapporter 600 000$.

«Il y a des individus et des groupes qui sont intéressés par l’édifice et nous sommes en train d’examiner ça présentement», a expliqué M. Robichaud.