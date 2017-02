Le Réseau Vitalité réclame une rencontre d’urgence

Le Réseau Vitalité réclame une rencontre avec le ministre de la Santé en ce qui a trait à la privatisation des services non médicaux. - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Le Réseau de santé Vitalité, qui n’accepte pas la décision de passer le flambeau des services non médicaux au secteur privé, pas plus qu’une éventuelle privatisation du Programme extra-mural, demande une rencontre d’urgence avec le ministre de la Santé.

Le gouvernement a décidé de confier la gestion de l’entretien ménager, des services alimentaires et du transport des patients à l’entreprise française Sodexo pour une période de 10 ans. Néanmoins, le Réseau Vitalité veut en garder le contrôle.

La direction de la région prévoyait pourtant des économies de 25,7 millions $ sur 10 ans dans ces services, quand les épargnes de la proposition de Sodexo sont évaluées à 22,2 millions $.

Les dirigeants veulent s’asseoir avec le ministre de la Santé Victor Boudreau dans les plus brefs délais, pour mettre cartes sur table.

«Le conseil d’administration demande au ministre de clarifier son rôle, celui de Services NB et celui du Réseau de santé Vitalité dans l’évaluation de la proposition de Sodexo. [Il demande] de divulguer l’état actuel des négociations en cours avec Sodexo et de partager l’évaluation à jour des économies garanties anticipées en ayant recours à une tierce partie pour la gestion des services alimentaires et environnementaux», ont voté à l’unanimité les membres du c.a, lors de leur réunion publique mensuelle présentée à Bathurst, mardi.

Par ailleurs, Vitalité a reçu le jour même un mémo qui laisse de plus en plus entendre que le Programme extra-mural pourrait tomber sous la responsabilité de Medavie, même si aucune décision n’a encore été prise.

Les membres du conseil d’administration se sont dit consternés et préoccupés que le ministère de la Santé ait décidé de passer outre les positions de Vitalité.

«Comme organisation, nous sommes responsables des moyens à prendre pour atteindre les objectifs tracés par le ministère. Le conseil d’administration a clairement manifesté de l’inquiétude, sachant que les moyens lui étaient enlevés. Nous croyons être capables d’atteindre les objectifs et même de les dépasser en minimisant les impacts sur le personnel, en améliorant la qualité des services et en ayant de meilleurs résultats financiers», insiste Gilles Lanteigne, le président-directeur général de Vitalité.

Le président de l’organisme Égalité Santé en Français, qui n’a jamais hésité à pourfendre le Réseau Vitalité quand il estimait que l’organisation errait sur certains enjeux, fait front commun avec elle cette fois-ci.

«Vous êtes une institution souveraine et autonome, peu importe ce que le ministre peut vous dire. Vous avez subi une attaque de la part du ministre de la Santé. Il s’agit d’une tentative de prise de pouvoir de sa part. C’est pour cela que c’est bouleversant, préoccupant et consternant. Le ministre de la Santé fait de l’ingérence dans vos plates-bandes alors que vous êtes responsables de vos services. J’entrevois qu’il peut y avoir une lutte et je vous encourage à garder le cap», a exhorté le Dr Hubert Dupuis.