Écoles secondaires: l’intimidation à la baisse au N.-B.

*Source: ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.

Les cas d’intimidation rapportés par les élèves dans les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick sont à la baisse selon un rapport du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Dans les écoles francophones de la province, de 2011 à 2016, le nombre d’élèves de la 9e à la 12e année qui se disent victimes d’intimidation est passé d’un peu plus de 20% à 15%. Chez les élèves de la 6e à la 8e année, ce taux est passé de 35% à environ 32,5% pour la même période.

«Le nombre d’incidents d’intimidation signalés par les élèves a baissé en 2015-2016. Une telle évolution est encourageante et nous pouvons continuer à sensibiliser les gens à propos de cette question importante», a avancé une porte-parole du ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance, Véronique Lacasse, par courriel.

Cependant, le nombre d’élèves francophones de la 5e année qui affirment avoir été victimes d’intimidation a augmenté. Il est passé d’environ 30% à environ 32,5%.

«Nous aimerions qu’un jour aucun incident d’intimidation n’existe. Nous sommes déterminés à encourager nos élèves à apprendre comment tisser des liens avec les autres de façon respectueuse, positive et saine. Il faut enseigner aux enfants et aux jeunes la valeur de la diversité, les effets néfastes de l’intimidation et l’importance de faire preuve de respect à l’égard des autres dans la société», a ajouté Mme Lacasse.

«Notre gouvernement est déterminé à faire du Nouveau-Brunswick le meilleur endroit où élever une famille et nous reconnaissons qu’un milieu sécuritaire et accueillant est essentiel à la réussite. Lorsque les écoles privilégient le respect, la diversité et la prévention de l’intimidation, les élèves apprennent dans un milieu qui cultive les relations positives, la responsabilité sociale et la citoyenneté», a précisé Mme Lacasse.

Quelques différences

Dans les districts anglophones, le taux d’intimidation est demeuré relativement stable chez les élèves de la 5e à la 8e année, il se situe entre 35% et 40%. Au secondaire, il est à la baisse, atteignant 20%.

Les élèves victimes d’intimidation hésitent cependant encore à rapporter leur situation à une enseignante ou une intervenante. Chez les francophones, seulement 35% osent le faire alors que chez les anglophones un peu plus de 40% dénoncent leur situation.

Dans les écoles anglophones, 60% des élèves se disent victimes d’intimidation plus d’une fois par semaine. Dans les districts francophones, on parle d’un peu plus de 20% en 2016.

Selon les statistiques du ministère, 70% des cas d’intimidation sont résolus dans les écoles francophones. Dans les écoles anglophones, l’histoire est un peu différente alors qu’environ 60% des cas ont été résolus en 2016, selon les élèves.

Les statistiques sur l’intimidation dans les écoles du Nouveau-Brunswick sont compilées au moyen du Sondage de fin d’études secondaires rempli par les élèves qui ont obtenu leur diplôme.

Plusieurs initiatives sont en place dans les écoles de la province afin de combattre l’intimidation. Il y a la Semaine de la diversité et du respect et la Journée du chandail rose, entre autres.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait terminer la mise en œuvre d’un nouveau système d’information sur les élèves d’ici la fin de l’année. La Croix rouge canadienne offre aussi des formations aux élèves et aux enseignants afin de contrer l’intimidation. En 2015-2016, 63 éducateurs en prévention ont renouvelé leur certificat, 851 jeunes ont été formés et 587 présentations Au-delà de la souffrance ont été données.