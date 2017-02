Programmation du Festival acadien: le 150e s’invite à la fête

De gauche à droite : le ministre Denis Landry, le maire Kevin Haché, la cinéaste Renée Blanchar, le député fédéral et secrétaire parlementaire Serge Cormier, Isabelle Thériault et Yves Parisé, lors de l'annonce du projet ''Viens voir le pays" proposé dans le cadre du Festival acadien 2017. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Les commémorations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne s’immiscent dans la programmation du Festival acadien. Un projet d’envergure a été dévoilé mardi, à Caraquet. Son intitulé: «Viens voir le pays».

Ce projet se décline en trois volets. Un méga spectacle ponctuera le Grand Tintamarre du 15 août. Les organisateurs annoncent plus d’une trentaine d’artistes de renommée nationale. Leur nom sera bientôt dévoilé.

Cet événement est présenté comme «une célébration de la chanson canadienne». Il sera gratuit et se déroulera en extérieur. Il sera retransmis en direct sur les ondes du réseau national de Radio-Canada.

Autre volet, toujours relié à la commémoration de la Fête nationale des Acadiens, 10 artistes autochtones, francophones et anglophones seront accueillis en résidence dans la Péninsule acadienne.

Ils auront pour mission de réaliser 10 têtes géantes, chacune représentant une province du pays.

«Elles seront beaucoup plus volumineuses que celles que nous exhibons pendant le Grand Tintamarre», promet Pauline Dugas, l’artiste à l’origine de cette idée.

Enfin, diverses rencontres dans le cadre de «Viens voir le pays» auront lieu durant le festival. Les autorités investissent pour ce projet et Ottawa versera 400 000$, au moyen du Fonds Canada 150.

«Il s’agit de la plus importante contribution du gouvernement fédéral à un organisme relié aux célébrations du 150e. C’est une façon de reconnaître l’apport des Acadiens dans la construction et dans la diversité de notre pays», souligne le député d’Acadie-Bathurst et secrétaire parlementaire, Serge Cormier.

De son côté, la municipalité de Caraquet alloue une subvention de 40 000$.

«Les yeux du monde seront tournés vers nous cet été», espère le maire, Kevin Haché.

Ces dotations financières ravissent les responsables du Festival acadien.

«C’est très motivant», commente Isabelle Thériault.

La directrice générale et artistique de l’événement s’attend à ce que cette programmation haute en couleur attire un public plus nombreux qu’à l’accoutumée.

«Habituellement, le Grand Tintamarre rassemble 25 000 personnes. Cette année, il y en aura peut-être 35 000, 40 000…»

Le Festival acadien se tiendra du 3 au 15 août, à Caraquet. En plus de marquer le 150e de la Confédération, le rendez-vous estival fêtera son 55e anniversaire.