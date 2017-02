Lutte à l’analphabétisme: 2 millions $ pour embaucher 36 mentors

Le premier ministre Brian Gallant a dévoilé lundi la stratégie de son gouvernement pour lutter contre l’analphabétisme.

Une partie de la stratégie consiste à détecter les retards dès le plus jeune âge et à développer la collaboration entre les ministères, les garderies, les écoles, les collèges et universités, les employeurs et les organismes communautaires.

Une somme de 2 millions $ sera consacrée à l’embauche de 36 mentors pour la littératie.

La province entend également offrir davantage de formation après les heures de classe aux élèves ayant le plus de difficultés avec la lecture et l’écriture.

Dans son dernier budget, le gouvernement provincial a affecté sept millions $ aux programmes de littératie.

De passage à l’école Edith Cavell de Moncton, Brian Gallant a rappelé l’importance de la lutte contre l’analphabétisme pour développer l’économie du Nouveau-Brunswick.

«Une des meilleures façons de sortir les gens de la pauvreté est de s’assurer qu’on investisse dans l’éducation et la littératie», a insisté le premier ministre.

Le premier ministre n’a cependant pas été en mesure de livrer plus de détails sur les actions concrètes qui seront prises par son gouvernement, ni de préciser au sein de quelles écoles ou de quels organismes seront embauchés ces «mentors de la littératie».

Erin Schryer, directrice générale de Littératie au primaire, se dit encouragée par la nouvelle stratégie. Elle souhaite que ce personnel supplémentaire travaille avant tout avec les enfants de la maternelle à la 2e année, afin que tous les Néo-Brunswickois puissent lire dès leur entrée en 3e année.

«Notre organisme met à leur disposition des bénévoles, ce qui est fantastique, mais nous avons aussi besoin de professeurs qualifiés pour travailler avec les enfants. Il faut investir très tôt, mais aussi aider les parents qui ont des difficultés afin qu’ils puissent eux aussi soutenir leurs enfants.»

Anne-Lise Blin, directrice générale du Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick, souhaite voir le gouvernement adopter un plan d’action plus précis.

«Au niveau des adultes, ce n’est pas très clair, on attend de voir où on s’en va, quels sont les résultats attendus, quels sont les indicateurs…»

Cette annonce fait suite au rapport du secrétariat à la littératie présenté en juin 2016. Les auteurs de ce rapport suggéraient de mettre l’accent sur le développement de la parole et du langage chez les enfants âgés de trois ans et moins, mais aussi de donner davantage de moyens aux organismes communautaires qui assurent la formation des adultes.

D’après une étude menée par Statistiques Canada en 2016, un peu plus de 60% des francophones du Nouveau-Brunswick n’ont pas atteint le troisième de cinq échelons du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) en littératie.

Ce troisième niveau correspond à une «capacité de lecture et d’écriture suffisante pour permettre de fonctionner adéquatement en société». 49,8% des anglophones de la province n’atteignent pas cet échelon.