Violence sexuelle: l’U de M veut en savoir plus sur le vécu de ses étudiantes

Lise Savoie (gauche) et Marie-Andrée Pelland, professeures à l’Université de Moncton, mènent une étude intitulée Comprendre les rapports consentants et non consentants à caractère sexuel des étudiantes et des étudiants en milieu universitaire. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Une importante étude sur le consentement sexuel est en cours à l’Université de Moncton. La recherche braque les projecteurs sur le vécu des étudiants entourant les rapports sexuels et le consentement.

Des professeures de l’Université de Moncton ont entrepris, l’été dernier, une série d’entrevues de fond sur les relations sexuelles avec des étudiants et d’étudiantes des campus de Moncton, d’Edmundston et de Shippagan.

Certaines de leurs découvertes préliminaires sont inquiétantes. Plusieurs participants ont admis qu’ils ne sont pas intervenus quand ils ont été témoins de violence à caractère sexuel. La majorité des intervenants ont dit ne pas être au courant des ressources disponibles aux victimes. De plus, une grande part des victimes minimisent la gravité de leur expérience non consentante.

Près de 40% des étudiantes universitaires ont été victimes d’une forme de violence sexuelle – ce qui comprend le viol, la cyberviolence et le voyeurisme, entre autres – selon un récent sondage de six universités québécoises.

«On n’a pas de raison de croire que c’est différent» à l’Université de Moncton, mentionne Lise Savoie, professeure en travail social.

En s’appuyant sur l’étude québécoise et d’autres travaux menés aux États-Unis, Mme Savoie et sa collègue, Marie-Andrée Pelland, ont entrepris une recherche qualitative afin de révéler «le discours derrière les chiffres».

«Dire qu’il y a 4 femmes sur 10 qui sont victimes dans la première année universitaire, ça peut rester un chiffre. Ça ne nous fait pas ressentir ou comprendre ce que l’étudiante vit dans cette situation-là», explique Mme Pelland, professeure en criminologie.

Les chercheuses poursuivent leur collecte de données d’ici la fin du printemps. Elles effectueront ensuite une analyse exhaustive avant de publier un rapport, d’ici juin 2018.

Après avoir mené une trentaine d’entrevues de fond, elles ont tiré une série de conclusions préliminaires.

La banalisation

Plusieurs intervenantes minimisent la gravité de leurs rapports sexuels non consentants. Les chercheuses ont entendu des récits d’étudiantes ayant subi des actes de violence sexuelle et qui ne se considèrent pas comme victimes pour autant.

«L’intensité de la violence qu’elles ont vécue est bien évidente pour nous. Mais elles disent systématiquement “non, ce n’est pas de la violence sexuelle”», explique Mme Pelland.

«Elles vont utiliser des mots beaucoup moins graves pour décrire ce qu’elles ont vécu. Elles vont utiliser des émotions très neutres par rapport à la gravité de l’événement. Tout ça, c’est une socialisation et une stratégie de survie.»

Dans certains cas, le processus d’entrevue de l’étude a permis aux victimes «de faire une certaine prise de conscience par rapport aux événements du passé», selon Mme Savoie.

«Dans la plupart des entrevues qu’on a faites jusqu’à maintenant, très rares sont celles qui disent “oui, j’ai été victime de violence sexuelle”. Elles ont de la difficulté à dire “ça, c’est de la violence sexuelle”.»

Le silence des témoins

Des participants de la recherche ont exprimé un sentiment de culpabilité face au fait qu’ils ne sont pas intervenus quand ils ont été témoins d’actes de violence sexuelle.

«Il y a certains hommes qui vont nous dire “ce n’est pas le fun d’être homme quand tu vois tout ça”. C’est une petite portion d’hommes qui vont faire» des actes de violence sexuelle, affirme Mme Savoie.

Les participants ont également exprimé qu’ils ne savent pas où chercher de l’aide en cas de violence sexuelle.

Anxiété dans la rue

Toutes les personnes sondées ont affirmé qu’elles se sont déjà fait crier après ou se sont fait suivre par une voiture en marchant dans la rue. Les chercheuses ont observé diverses stratégies de défense contre de tels harcèlements.

«Certaines vont marcher en groupe. Certaines ont arrêté de porter des écouteurs, car elles veulent entendre tout ce qui se passe autour d’elles. D’autres veulent, au contraire, se servir des écouteurs pour se mettre à l’abri», mentionne Mme Savoie.

«Elles sont conscientes qu’elles utilisent des stratégies quand elles marchent dans la rue pour se sentir en paix. Mais il y a toujours une forme de crainte et de peur.»

Les harcèlements dans la rue ne se produisent pas uniquement la nuit, selon Mme Pelland, mais parfois en plein jour quand les étudiantes marchent vers leurs classes ou vers l’épicerie.

Les travaux de Mmes Savoie et Pelland sont appuyés par les cochercheurs Ibrahim Ouattara, professeur de philosophie, Lyne Boudreau, professeure en éducation, Penelopia Iancu, professeure en travail social, et Sylvie Morin, professeure adjointe en sciences humaines à Edmundston. Ils collaborent également avec une étudiante et un étudiant à la maîtrise.

L’étude, intitulée Comprendre les rapports consentants et non consentants à caractère sexuel des étudiantes et des étudiants en milieu universitaire, est financée par le Conseil de la recherche en sciences humaines.