Un 3e chien agressé par un oiseau de proie

Un troisième chien a été assailli par un oiseau de proie, la semaine dernière, à Bathurst. Les maîtres certifient qu’il s’agissait d’un grand-duc d’Amérique, de la famille des hiboux.

Charlot, un bichon maltais blanc d’environ quatre kilogrammes (neuf livres), a été vicieusement attaqué jeudi dernier, sur la rue O’Neil à Bathurst, vers 18h30.

«Notre chien était attaché sous l’abri d’auto. Mon conjoint, qui était à la porte, a tout de suite entendu le chien. Il est sorti et a donné un gros coup de poing au hibou qui était sur le chien. Charlot aurait pu y passer si mon mari n’avait pas réagi vite», témoigne Marie.

«Notre maison et celle du voisin sont assez collées et en plus, mon mari faisait des va-et-vient de sa voiture à la maison, en déchargeant ses affaires. Ça veut dire que l’oiseau était assez affamé.»

Ses propriétaires ont amené le chiot de 3 ans chez le vétérinaire, afin d’évaluer ses blessures.

«Le hibou a inséré ses serres dans sa peau, ce qui lui a fait des trous. Il (le chien) a passé des radiographies. Le vétérinaire lui a donné de la morphine et il a été traité à l’eau saline. Il est ravigoté maintenant. Il va vraiment bien.»

Les maîtres assurent que c’est un grand-duc d’Amérique, un des plus gros oiseaux de proie au Canada, qui a cherché querelle à leur bichon maltais. Il était de couleur brun foncé.

«C’est documenté que les grands-ducs vont parfois attaquer les animaux domestiques. Dans les mois de février et mars, ils commencent à se reproduire. Ils sont un peu plus agressifs si un animal ou des gens passent trop près de leur nid. Ils sont très territoriaux», note Roger Guitard, un ornithologue amateur de Pointe-Verte.

En moins d’une semaine, deux autres chiens ont été la cible de prédateurs, à la noirceur, à Beresford. Les propriétaires affirmaient que l’oiseau ressemblait plus à un aigle qu’à un hibou. Les experts sont cependant sceptiques, car un aigle n’a pas la vision pour chasser la nuit et il est surtout un charognard, contrairement au grand-duc.

Toujours est-il que peu importe l’espèce, les citoyens de la région qui possèdent un petit animal sont inquiets.

«Il faudrait que les gens soient vigilants en surveillant leur animal domestique. Mon chien ne veut plus aller faire ses besoins à l’endroit où l’incident s’est produit. Nous devons l’accompagner», rapporte Marie.

M. Guitard invite les gens à tout de même garder leur calme face aux récents événements.

«C’est triste ce qui est arrivé, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, mais il ne faut pas paniquer. En trente ans d’observations d’oiseaux dans la région Chaleur, c’est la deuxième que j’entends parler de ce genre d’incidents, en omettant les trois derniers cas.»

Les trois chiens – un croisement entre un shih-tzu et un caniche, un bichon frisé et un bichon maltais – ont en commun leur couleur tirant sur le blanc.