Boulevard Harrisville: 14 millions $ pour améliorer l’échangeur de la route 15

Les députés provinciaux, Roger Melanson et Monique LeBlanc en compagnie de la députée fédérale Ginette Petitpas Taylor et du maire de Dieppe, Yvon Lapierre, observent les plans des travaux qui débuteront cet été. Sur le boulevard Harrisville. - Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Les gouvernements fédéral et provincial investissent près de 14 millions $ pour améliorer l’échangeur de la route 15 sur le boulevard Harrisville. Le projet permettra d’améliorer la sécurité et d’alléger le trafic sur cette importante artère qui fait le lien entre Dieppe et Moncton.

Environ 27 000 automobilistes empruntent le boulevard Harrisville chaque jour. Ce chiffre augmente chaque année. Hôtel, magasins à grande surface, restaurants, stations-service, parcs industriels et l’aéroport international Roméo-LeBlanc sont autant de raisons pour la population de visiter ce secteur.

Mercredi après-midi, le président du Conseil du trésor du Nouveau-Brunswick, Roger Melanson, et la députée fédérale pour Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas Taylor, ont annoncé des investissements qui permettront d’entamer les travaux prochainement.

Le gouvernement provincial injectera jusqu’à 8,1 millions $ et le fédéral jusqu’à 5,7 millions $, pour un total de 13,8 millions $.

Le passage supérieur sera élargi à quatre voies, à l’échangeur du boulevard Harrisville, de nouveaux semi-carrefours giratoires aux extrémités des bretelles, en direction est et ouest, ainsi qu’une nouvelle bretelle de sortie, en direction est sur la route 15, à la rue Industrial, seront créés. Un sentier pour les cyclistes et piétons sera aussi aménagé.

«C’est un projet de trois ans. Les travaux commenceront cet été. On verra des travaux commencés lors de la prochaine saison de construction. C’est un gros et important projet. Il y aura probablement des inconvénients lorsque nous affecterons les infrastructures existantes», a confirmé Roger Melanson.

Les problèmes de circulation et de sécurité dans ce secteur du Grand Moncton ne datent pas d’hier. Autrefois, lorsque M. Melanson travaillait au développement économique, on parlait déjà du projet.

«Huit ans passés, lorsque j’étais à la ville de Dieppe, on parlait déjà du besoin d’une nouvelle infrastructure à l’échangeur du boulevard Harrisville. La priorité n’était pas du jour à ce moment-là. Il y avait plusieurs autres projets qui étaient beaucoup plus prioritaires. Aujourd’hui, c’est prioritaire et ça permettra d’avoir une infrastructure adéquate pour le niveau de trafic que nous voyons maintenant, mais aussi nous préparer à la croissance future», a ajouté le ministre.

«Annonce fantastique»

Pour le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, il s’agit d’une «annonce fantastique». Quoique les travaux causeront des maux de tête aux automobilistes pour les années à venir, lorsque terminés, ils permettront d’alléger la circulation sur la rue Champlain, à Dieppe, et sur le boulevard Harrisville ainsi que le chemin Shediac, à Moncton.

«J’ai vu plusieurs designs et plusieurs plans et de loin, ça, c’est la meilleure option pour les deux communautés. En matière de sécurité, c’est définitivement la meilleure solution. Ça va améliorer la circulation des deux côtés», a précisé M. Lapierre.

Une fois fini, le projet devrait permettre d’accommoder d’autres développements commerciaux. Actuellement, les problèmes de trafic donnaient un peu la frousse aux potentiels investisseurs, selon le maire. Ces travaux apporteront un argument béton lorsque viendra le temps d’attirer de nouveaux commerces.