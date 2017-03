Rivière Restigouche: les populations de saumons moins en santé qu’on le croit

Si l’habitat de la rivière Restigouche demeure relativement sain, le nombre de saumons de l’Atlantique qui y reviennent chaque année, lui, cause des maux de tête.

C’est ce que révèlent les derniers décomptes du Conseil de Gestion du Bassin Versant de la Rivière Restigouche. Les stocks seraient à la baisse comparativement à 2015, une année déjà considérée comme médiocre à ce chapitre. Ces données ont été dévoilées lundi soir lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme dont l’objectif est de veiller sur la rivière.

Pour David LeBlanc, directeur général du CGBVRR, le constat est simple: la situation ne s’améliore pas, bien au contraire.

«On s’attendait vraiment à une bonne montaison (de madeleineaux) en 2016, car la cohorte de géniteurs de 2011 était bonne. Mais ce ne fut pas le cas. Ça demeure vraiment bas», explique-t-il.

Selon M. LeBlanc, il existe beaucoup de facteurs sur lesquels le conseil n’a pas (ou très peu) de contrôle. Parmi ceux-ci, la surpêche en haute mer, la surpêche dans l’estuaire de la rivière, le braconnage et la prédation naturelle.

«La seule chose que nous puissions vraiment faire, c’est de travailler sur notre habitat, faire en sorte qu’il soit le plus sain possible pour les espèces marines. On croit que si on améliore l’habitat du poisson, on maximise les chances de produire davantage d’oeufs en rivière. Par conséquent, on court la chance qu’il y ait davantage de poissons qui reviennent en rivière par la suite», dit-il.

Ce qui dérange par ailleurs M. LeBlanc, c’est la formule utilisée actuellement afin de déterminer la «santé» de la ressource sur la Restigouche. Il juge celle-ci désuète, soit le taux de dépôt d’œuf par mètre carré d’habitat. Ce taux n’est pas le même sur la Restigouche (1,68) que sur les autres rivières de la province (2,4) ou même qu’au Québec qui l’a réajusté à la hausse l’an dernier.

Le calcul est simple, plus le taux d’œufs au mètre carré exigé est élevé, plus cela prend de dépôts d’œufs dans une rivière pour lui assurer un seuil de conservation. Le taux utilisé pour la Restigouche est le plus faible de l’Est du Canada, ce qui dépeindrait faussement la rivière comme étant relativement en santé.

«Le Québec, qui avait le même taux que nous ou presque, a ajusté ses cibles et, soudainement, des rivières où l’on croyait la ressource très présente se retrouvent tout près du seuil minimal de conservation. Si l’on faisait le même exercice sur la Restigouche, si on utilisait un taux comparable à ceux mis de l’avant ailleurs, on aurait aussi de mauvaises surprises. En fait, je crois, nous serions sensiblement dans la même situation que la Miramichi. Sauf qu’au lieu de ça, pour l’instant, le gouvernement fédéral présente notre rivière comme étant en assez bonne santé», indique-t-il.

M. LeBlanc profite de l’occasion pour demander au ministère de Pêche et Océan (MPO) de réajuster les cibles à la hausse afin de refléter la réalité de la situation.

Pour lui, cette situation trace non seulement un portrait scientifique erroné de la situation, mais aussi négatif au niveau politique et financier.

«Parce que nous sommes perçus comme étant en santé, les ressources (financières et humaines) sont donc concentrées sur les rivières dites plus problématiques. Il y avait l’an dernier, par exemple, douze agents du MPO basés dans le bassin de la Miramichi. À l’inverse, zéro pour la Restigouche. Finalement, on se fait déshabiller injustement alors que notre situation est fort probablement similaire», indique M. LeBlanc.

Qu’à cela ne tienne, ce dernier soutient que sa rivière n’est toutefois pas au bord du gouffre. «On est plus en santé que d’autres rivières, mais on approche tranquillement de la limite de l’acceptable au niveau de la ressource», dit-il.