La SNA tente de se remettre sur les rails

Fragilisée par les départs et un sous-financement chronique, la Société nationale de l’Acadie prend les devants pour se sortir de la crise «silencieuse» qu’elle traverse.

L’organisme porte-parole du peuple acadien a subi l’an dernier le départ de deux de ses dirigeants. Le président René Cormier avait remis sa démission le 1er novembre 2016 à la suite de sa nomination au Sénat.

Le directeur général, Janic Godin, a quitté son poste le 2 décembre. L’ancien journaliste ne souhaitait pas mener la transition de l’organisme à son terme et estimait que la situation financière ne lui permettait pas de faire son travail.

Xavier Lord-Giroux, président par intérim, reconnaît que les derniers mois ont été difficiles.

«Il y a eu des départs et des problèmes de financement liés à des erreurs de gestion qui ont été faites dans le passé.»

Pourtant l’organisme commence à reprendre des couleurs, assure-t-il. La SNA a obtenu de Patrimoine canadien un financement additionnel de 50 000$ pour l’année financière en cours, ce qui lui permet de sortir un peu la tête de l’eau.

Malgré cette période de transition, la SNA se modernise et change de carapace. En février, le conseil d’administration a adopté la planification stratégique pour les cinq prochaines années, les statuts et règlements ont également été mis à jour.

«On a fait les démarches pour que l’organisme soit plus stable et pour que le genre de situation qu’on vit actuellement ne se reproduise pas à l’avenir, peu importe les personnes qui sont en place», indique le président par intérim.

Désormais, l’organisme se cherche une nouvelle direction générale. Les personnes intéressées avaient jusqu’au 1er mars pour déposer leur dossier.

Xavier Lord-Giroux confirme que plusieurs dizaines de candidatures ont été reçues.

«Certaines sont excellentes», assure-t-il.

Les entrevues se tiendront la semaine prochaine et le conseil d’administration fera son choix à la mi-mars. La personne retenue devrait entrer en fonction au début du mois d’avril.

Des difficultés financières

L’organisme reste très dépendant des subventions gouvernementales. Son budget de fonctionnement de base s’élève à 168 000$ et est gelé depuis plusieurs années. Cela ne lui permet pas de remplir complètement son mandat, et notamment sa mission de représenter l’Acadie sur la scène internationale.

«Pour être en mesure de payer notre loyer, les employés et nos dépenses courantes, ça arrive très juste, révèle M. Lord-Giroux. On n’a pas le choix d’avoir des projets qui nous permettent de financer notre budget de fonctionnement. Le gouvernement a plus tendance à financer des organismes provinciaux et pancanadiens, nous on se situe un peu entre les deux.»

Au mois de juin, la SNA s’est séparée de sa chargée des projets jeunesse, tandis que la directrice des communications a quitté ses fonctions. Aucun de ces postes n’a été affiché depuis en raison du manque de moyens. Leurs tâches sont désormais assurées par les deux employés restants.

Xavier Lord-Giroux est convaincu que l’organisme n’est pas sur le point de disparaître.

«À différentes périodes de son histoire, la SNA a été très fragile. La situation actuelle n’est peut-être pas la pire qu’on ait connue. Ça fait partie de notre héritage d’avoir des difficultés.»

La question du financement sera donc un enjeu phare pour la prochaine direction générale. Le président par intérim entend faire de ce dossier une priorité pour le reste de son mandat.

«Avant la prochaine assemblée générale, j’aimerais qu’on se penche sur la diversification de notre financement», dit-il.

«À l’avenir, j’aimerais voir la SNA davantage financée par le peuple lui-même.»