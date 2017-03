Vote de grève pour les professeurs de l’U de M

Les professeurs de l’Université de Moncton s’apprêtent à déclencher la grève.

Les membres de l’Association des bibliothécaires, des professeures et des professeurs de l’Université de Moncton seront appelés à voter les 13 et 14 mars.

Le coeur du problème est un engagement du recteur Raymond Théberge à respecter le principe de parité salariale des professeurs et des bibliothécaires du campus de Moncton avec leurs collègues des autres universités anglophones de la province.

«Au terme d’une série de séances de conciliation, le recteur n’offre même pas la moitié de l’augmentation salariale nécessaire pour en arriver à cette parité», a précisé le président de l’ABPPUM, Étienne Dako.

«Non seulement le recteur Théberge renie sa signature, mais il maintient une injustice flagrante à l’endroit de nos professeurs francophones tout aussi compétents que les professeurs anglophones en matière d’enseignement, de recherche et de contributions à l’avancement de la province dans de multiples domaines.»

Depuis leur grève en 2000, il y a 17 ans, les professeurs et bibliothécaires continuent à lutter pour être reconnus au même titre que leurs vis-à-vis anglophones. Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail vient de nommer une médiatrice. Le syndicat est prêt à collaborer avec celle-ci pour tenter de trouver une solution qui respectera la lettre d’entente de 2015 et le principe de parité salariale.