Vengeance pornographique: les élus solidaires de la victime

L’affaire des courriels haineux envoyés aux étudiants de l’Université de Moncton a rebondi à l’Assemblée législative, jeudi.

La députée Madeleine Dubé a profité de la présentation des prévisions budgétaires du ministère de l’Éducation postsecondaire pour exprimer son soutien à la victime dont des images intimes et des vidéos continuent d’être envoyés à la communauté universitaire.

L’élue du Parti progressiste-conservateur a dit avoir «une pensée particulière pour l’étudiante de l’Université de Moncton qui vit des temps extrêmement difficiles».

«Je suis très touchée par ceci et nous devrions tous l’être. Cette jeune femme doit être forte. Je veux qu’elle sache que nous l’appuyons tous.»

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald Arseneault, a également dénoncé la situation qui sévit à l’Université de Moncton.

«Je partage les mêmes sentiments que la députée opposée. Il n’y a personne qui veut que de tels incidents arrivent.»

Madeleine Dubé a par la suite interrogé son vis-à-vis du gouvernement sur les mesures qui ont été prises par Fredericton pour appuyer l’Université de Moncton.

«Ceci pose énormément de questions sur la sécurité de nos systèmes informatiques, a indiqué la députée. Ça peut également affecter les budgets de l’université si elle a besoin de faire des modernisations.»

«Il n’y a pratiquement pas d’augmentation dans le budget des universités et ça va mettre de la pression supplémentaire, car il devra forcément y avoir des investissements et des mesures qui devront être prises.»

Donald Arseneault, a indiqué que son sous-ministre s’était déjà entretenu avec le recteur de l’Université de Moncton. Une rencontre entre le ministre et le recteur Raymond Théberge est prévue la semaine prochaine.

«Nous sommes en conversation avec le recteur et son équipe. Nous allons travailler avec eux pour faire l’analyse de ce qui s’est passé et comprendre comment nous pouvons prévenir de tels actes de notre mieux.»

M. Arseneault ne s’est toutefois pas engagé à aider financièrement l’Université de Moncton.

«Nous allons travailler avec l’Université de Moncton pour voir ce dont ils ont besoin et s’il faut les épauler, nous allons le faire. Il est trop tôt aujourd’hui pour dire qu’une demande financière a été faite.»

Madeleine Dubé a émis cet avertissement au ministre: «ce n’est pas un dossier qui devrait traîner et attendre les prochains budgets dans un an ou deux. C’est quelque chose dont on doit s’occuper maintenant.»

Huit courriels haineux et de nature sexuelle ont été envoyés aux membres de la communauté universitaire depuis samedi.

Celle qui a été la victime de certains de ces courriels a porté plainte à la GRC qui a ouvert une enquête.

Pornhub réagit

Le site internet pornographique sur lequel des vidéos d’une étudiante de l’Université de Moncton ont été téléchargés dénonce l’acte de vengeance pornographique.

Dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle, le vice-président de Pornhub, Corey Price, assure que les vidéos ont été enlevés du site dès que les administrateurs ont été mis au courant de son existence. Il assure qu’ils «continueront à suivre la situation de près».

«Nous condamnons fermement le comportement odieux de l’auteur des actes contre l’étudiante de l’Université de Moncton.»

«Pornhub a toujours eu une politique stricte contre le contenu non consentant. Du tel matériel est une violation directe de nos modalités de service et il ne sera jamais permis sur notre plateforme dans n’importe quelle circonstance.»

L’an dernier, la direction de Pornhub a pris une position ferme sur la vengeance pornographique, la désignant comme une forme d’agression sexuelle. Elle a créé un portail (www.pornhub.com/content-removal) qui permet de signaler les vidéos produits sans consentement.

«Un acte insensé de cyberviolence»

L’administration de l’Université de Moncton dénonce l’«acte insensé de cyberviolence» qui touche une de ses élèves depuis le début de la semaine.

Dans un communiqué de presse publié sur son site Internet, l’université affirme que «les messages et les images ont été effacés, mais que les blessures psychologiques ne se guérissent pas aussi vite».

Elle a rappelé que des services de soutien sont offerts aux membres de la communauté universitaire des trois campus de l’Université de Moncton.

Elle a aussi énuméré une liste de mesures à prendre afin de mettre fin à la cyberviolence. Elles comprennent le fait de ne pas propager davantage les photos, les vidéos et d’autres documents, de supprimer rapidement les courriels malveillants et de «déplorer ouvertement que le comportement est violent et inacceptable».

Avec la collaboration du journaliste Jean-Marc Doiron