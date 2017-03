Des employeurs de la région d’Edmundston se sont partagé 1,3 million $

Quatre-vingts employeurs de la région d’Edmundston ont profité d’un investissement de 1,3 million $ de trois programmes du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail pour créer 144 postes temporaires au sein de leur organisation.

Ces investissements du ministère proviennent du Fonds d’emploi pour les jeunes, de l’initiative Promesse d’emploi et le programme Accroissement de l’emploi.

Le programme en est à sa troisième année d’existence et le premier ministre Brian Gallant est venu officialiser les montants consentis au cours de la dernière année dans la région d’Edmundston, jeudi matin.

Une dizaine de postes, pour des gens de tous âges et d’une durée variée, ont été créés par l’entremise de ces programmes au Centre de plein air Mont Farlagne.

«C’est une façon pour nous de donner une expérience de travail qui saura profitable à ces gens. Nous en avons ici au niveau du service à la clientèle ou encore dans le fonctionnement de la montagne», a dit le président du conseil d’administration du Mont Farlagne, Daniel Laplante.

Le premier ministre Gallant a rappelé que l’un des objectifs de ces programmes est d’aider les jeunes diplômés à aller chercher de l’expérience sur les marchés du travail dans différents secteurs. Il a fait remarquer que les employeurs sont parfois hésitants à embaucher des gens sans expérience.

«Après avoir obtenu un diplôme, un jeune est parfois à la croisée des chemins et il se demande s’il va demeurer au Nouveau-Brunswick ou s’il va quitter. En lui donnant une expérience de travail ici, même si elle est temporaire, on espère qu’il pourra par la suite être recruté par un autre employeur et qu’il pourra demeurer dans la province», a expliqué M. Gallant.

Le montant consenti de 1,3 million $ pour ces 144 emplois temporaires représente un investissement d’environ 9000 $ par poste créé.

«La formation est coûteuse pour les entreprises. C’est une façon de les encourager à utiliser ces programmes de façon à donner des opportunités de travail à des gens du Nouveau-Brunswick», a continué le premier ministre Gallant.

Ces trois programmes sont aussi offerts dans les autres régions du Nouveau-Brunswick.