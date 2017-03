Les étudiants appuient la victime et critiquent l’U de M

Une trentaine d’étudiants de l’Université de Moncton se sont réunis, jeudi soir, afin de manifester contre la cyberviolence et d’appuyer la victime d’une attaque pornographique sans précédent au sein de l’institution.

«Non à la cyberintimidation», s’est écrié en coeur le groupe venu se faire entendre dans le pavillon de la faculté de l’administration.

Un septième et un huitième courriel haineux ont été envoyés aux étudiants et au personnel de l’Université de Moncton, mercredi soir. Cette fois, l’agresseur a envoyé, à partir d’une fausse adresse courriel de l’Université d’Ottawa, des liens vers des vidéos pornographiques de la victime, une étudiante du campus de Moncton.

Les vidéos ont été enlevés des sites internet en question à midi, jeudi.

«Je suis elle», pouvait-on lire sur la pancarte de Sam Puchara, étudiante en droit.

«Je suis ici pour exprimer ma solidarité avec l’étudiante affectée. Je veux qu’elle sache qu’elle n’est pas seule», a partagé Mme Puchara.

L’organisatrice de la manifestation, Cathe­rine Lapointe, estime que la direction de l’université est dépassée par les évènements.

«Si une personne intimide l’un d’entre nous, elle s’attaque à nous tous et on va se défendre», ajoute-t-elle.

La fédération étudiante de l’Université de Moncton a appuyé la manifestation. Elle demande à l’administration de l’établissement d’imposer un gel sur les courriels de l’université en attendant que la situation de crise de vengeance pornographique soit réglée.

Roxann Guerrette, présidente de la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM), demande à l’université de prendre des mesures concrètes afin de protéger la victime de nouvelles attaques.

Elle affirme qu’aussi longtemps que le service de courriels est actif, l’étudiante ciblée et l’ensemble de la population étudiante vivent dans la crainte que d’autres courriels haineux soient envoyés.

«Ce n’est pas acceptable, du tout, qu’on soit rendu au cinquième jour et au huitième courriel. Jusqu’où va-t-on se rendre avant de se rendre compte qu’il faut bloquer tous les courriels?»

«Les étudiants sont en période d’examens de mi-session. Ils sont déjà stressés d’avance. Ce n’est vraiment pas le temps de continuer à permettre à ces messages de se propager.»

Jeudi après-midi, le recteur de l’Université de Moncton, Raymond Théberge, a affirmé dans une entrevue accordée à Radio-Canada qu’il n’est pas question d’imposer un gel sur les courriels, puisque l’université est un «milieu de liberté d’expression».

Le service de communication de l’université n’a pas répondu à notre demande d’information avant notre heure de tomber. Plus tôt dans la journée, il avait répondu à une autre demande en affirmant que «pour le moment, nous n’accorderons pas d’entrevue et nous ne ferons pas de commentaires pour ne pas nuire à l’enquête de la GRC».

Mme Guerrette souligne que l’université a d’autres moyens pour assurer la communication entre ses professeurs et ses étudiants, dont la plateforme web Clic.

«On pourrait se débrouiller jusqu’à ce qu’on trouve une solution au problème.»

Elle mentionne que le service de courriels de l’Université de Moncton a un filtre antipourriel, mais qu’il n’est pas efficace. Le plus récent message s’est rendu dans la boîte courriel des milliers d’étudiants et membres du personnel, malgré un mot obscène dans le sujet et un lien vers un site pornographique dans le corps du courriel.

«Franchement. Il y a un lien vers un site pornographique!»

Avec la participation du journaliste Simon Delattre.