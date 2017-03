Grande-Anse: des plans pour transformer le Centre Edmond E. Landry

L’aréna de Grande-Anse vit – selon toute probabilité – ses derniers moments. Le Centre Edmond E. Landry, ouvert en 1981, est déficitaire depuis plusieurs années et il est de moins en moins utilisé par les amateurs de sport de glace de la région. Le conseil municipal veut lui trouver une nouvelle vocation.

Selon Réginald Boudreau, maire de Grande-Anse, le déficit de l’aréna s’élève à environ 50 000$ par année. La vaste majorité de ce montant sert à couvrir les frais d’électricité qui permettent de faire fonctionner le système de réfrigération.

«La fermeture n’est pas encore définitive, mais nous sommes en train d’en faire l’étude. C’est possible que ce soit la dernière année qu’il y ait de la glace, mais l’aréna serait utilisé pour d’autres activités.»

Depuis 2015, la Ville de Caraquet offre une subvention de 25 000$ par année à Grande-Anse pour que des clubs sportifs puissent se servir des installations dans le village côtier, mais l’entente arrive à échéance cette année. L’accord avait pour objectif de décongestionner le Colisée Léopold-Foulem, à Caraquet, qui déborde d’activité.

Malgré tout, le taux d’occupation du Centre Edmond E. Landry est peu élevé et Réginald Boudreau a du mal à envisager un avenir où la patinoire pourrait être rentable.

«Il n’y a pas beaucoup d’heures de location. L’aréna n’est pas beaucoup utilisé. C’est le problème majeur. Ça coûte cher de maintenir la glace en état. Le conseil doit prendre une décision. Nous sommes en train d’examiner les chiffres et, à première vue, il y a très peu de gens de Grande-Anse qui se servent de l’endroit, donc pourquoi doivent-ils absorber le déficit?»

«Beaucoup de ligues de hockey et d’autres activités de patinage sont disparues. En plus, nous ne sommes pas une grosse municipalité, nos budgets ne sont pas très élevés. Il faut donc gérer responsablement.»

De nombreux projets sont en développement pour que la communauté puisse de nouveau profiter des installations sportives. Le plan actuel est de diviser l’aréna en trois sections.

Une partie permettrait de pratiquer des sports de raquette comme le tennis, le badminton ou le pickleball.

La deuxième section comprendrait un mur d’escalade, des trampolines et d’autres activités connexes. Le dernier tiers serait réservé à la gymnastique et d’autres exercices.

On prévoit aussi retirer les gradins afin d’installer une piste intérieure, réservée à la marche et à la course. Une salle pouvant accommoder une soixantaine de personnes pour la danse ou les arts martiaux serait ouverte au deuxième étage et des jardins communautaires seraient aménagés à l’extérieur. L’ouverture d’une garderie fait également partie des plans.

«Nous voulons que ça devienne un endroit où les gens ordinaires pourront être actifs. Quand ils se font dire par leur médecin qu’ils doivent prendre soin de leur santé, qu’ils aient un endroit pratique où se rendre.»

Les coûts du projet n’ont pas été précisés, mais la municipalité mise sur l’aide des gouvernements provincial et fédéral. Jusqu’à présent, les pourparlers sont positifs, a fait savoir le maire Boudreau.

«On veut également vendre l’équipement de l’aréna et réinvestir l’argent dans notre nouveau centre. La municipalité sera probablement obligée d’emprunter, mais on veut minimiser les coûts pour le village.»

Un nouvel aréna à Caraquet?

Alors que Grande-Anse songe à fermer son aréna, Caraquet est à la recherche de financement pour construire un nouveau «centre générationnel» qui comprendrait une patinoire et une piste de marche.

Mercredi, le conseil municipal a accepté de retenir les services de deux entreprises locales pour la réalisation d’un plan de communication et de commandites ainsi que l’élaboration de plans préliminaires.

Pour le maire de Caraquet, Kevin Haché, les besoins sont devenus apparents lors d’un récent match de hockey senior, quand le toit du Colisée Léopold-Foulem, construit il y a 50 ans, s’est mis à couler.

«Notre aréna est en fin de vie. On s’est aperçu que la fin est plus imminente que l’on pensait. Le conseil a voté pour commencer les démarches pour un nouveau centre générationnel.»

La Ville de Caraquet mise sur l’aide des gouvernements provincial et fédéral pour réaliser ce projet de 10 millions $. Le maire Haché espère que les travaux commenceront avant 2019.