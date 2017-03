Messages haineux: l’auteur se fera démasquer, selon un expert

Les techniques utilisées pour propager des courriels haineux à l’Université de Moncton sont relativement simples, mais elles ne sont pas infaillibles, selon un professeur en informatique. Il qualifie l’agresseur de «naïf».

Un septième et un huitième courriel haineux ont été envoyés aux étudiants et au personnel de l’Université de Moncton mercredi soir. Cette fois, l’agresseur a envoyé, à partir d’une fausse adresse courriel de l’Université d’Ottawa, des liens vers des vidéos pornographiques de la victime, une étudiante du campus de Moncton.

Les vidéos ont été enlevés des sites Internet en question à midi, jeudi.

Depuis le début de la semaine, de nombreuses personnes se demandent pourquoi l’agresseur réussit toujours à envoyer des courriels malveillants. Éric Hervet, professeur en informatique de l’Université de Moncton, avance que les techniques utilisées sont relativement simples.

«Ça n’a pas besoin d’être quelqu’un du domaine (de l’informatique). Quelqu’un avec un peu de patience peut trouver ça sur internet. Avec tout ce qu’il y a sur le web, ce n’est pas si compliqué que ça. C’est triste, mais on en est là.»

Selon M. Hervet, l’agresseur utilise probablement d’un réseau privé virtuel, ou RPV, afin de masquer ou de fausser l’endroit de provenance des courriels. Plusieurs RPV peuvent être téléchargés gratuitement en ligne.

Le professeur estime aussi que l’individu a appris à envoyer des courriels à partir de fausses adresses. Cela lui aurait permis d’envoyer des messages à partir de courriels qui donnent l’apparence d’être des comptes administratifs de l’Université de Moncton, de la Prince Edward Island University et de l’Université d’Ottawa.

«Ce sont des techniques qui ne sont vraiment pas si compliquées. Quelqu’un qui va lire ça sur Internet va savoir comment faire.»

Une porte-parole de l’Université d’Ottawa a fait savoir que l’adresse courriel admin@uottawa.ca, utilisée par l’agresseur, n’existe pas sur les serveurs de l’université. Il semble plutôt «qu’une fausse adresse courriel ressemblant à une adresse de l’Université d’Ottawa ait été créée». L’université a avisé les forces policières.

Les manoeuvres de l’agresseur laissent des traces qui peuvent être détectées par des experts. C’est cela que l’individu ne semble pas comprendre, selon M. Hervet.

«Là où je le trouve un peu naïf, c’est qu’il va quand même se faire attraper un jour. On est dans une ère où on laisse des traces partout. On a beau passer par 30 ou 50 serveurs avant; tout se retrace.»

«Je suis certain que des experts vont pouvoir trouver d’où ça vient. Il est un peu trop sûr de lui. On dirait qu’il pense qu’il ne se fera jamais attraper.»

Quant à savoir si la Direction générale des technologies (DGT) de l’Université de Moncton pourrait prévenir l’envoi de ces courriels, M. Hervet croit qu’il faudrait un filtre antipourriel très sophistiqué.

«On ne peut pas empêcher quelqu’un, s’il a une adresse courriel, d’envoyer un courriel. Ça prendrait un filtre de spam avec un algorithme automatique qui regarde s’il y a des propos ou des liens haineux.»

Cela dit, le filtre antipourriel utilisé à l’Université de Moncton est loin d’être parfait. La Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) s’est attaquée à la question sur son site web, jeudi.

«On a vu hier que même le système de filtration de pourriels ne fonctionne pas: des courriels sont passés avec des obscénités dans le titre et des liens à des sites pornographiques dans le corps du message!»

Depuis le début de la semaine, la DGT opère en mode réactif, effaçant les messages haineux dans les minutes ou les heures après qu’ils aient été envoyés.

L’administration de l’Université de Moncton dénonce l’«acte insensé de cyber-violence» qui touche une de ses élèves depuis le début de la semaine.

Dans un communiqué de presse publié sur son site Internet, l’université affirme que «les messages et les images ont été effacés, mais les blessures psychologiques ne se guérissent pas aussi vite».

Elle a rappelé que des services de soutien sont offerts aux membres de la communauté universitaire des trois campus de l’Université de Moncton.

Elle a aussi énuméré une liste de mesures à prendre afin de mettre fin à la cyber-violence. Elles comprennent le fait de ne pas propager davantage les photos, les vidéos et d’autres documents, de supprimer rapidement les courriels malveillants et de «déplorer ouvertement que le comportement est violent et inacceptable».