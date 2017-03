Des millions pour l’eau et les égouts dans la région de Caraquet

Grâce au Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada, cinq projets à Bas-Caraquet, Bertrand et Caraquet pourront être mis en œuvre cet été. La contribution d’Ottawa s’élève à 2,5 millions $ et couvre 50% des fonds nécessaires à la réalisation des projets. La province du Nouveau-Brunswick accorde plus de 1,25 million $. Les municipalités sont appelées à fournir 25% des coûts.

À Bas-Caraquet, l’argent va permettre de prolonger le réseau d’égout pluvial sur la rue LeBouthillier. À Caraquet, la priorité sera donnée au remplacement de conduites d’aqueduc de la rue du Portage et sur le boulevard St-Pierre Ouest et l’installation d’un système de désinfection ultraviolet d’une lagune. À Bertrand, on a l’intention de réaliser une étude de faisabilité concernant la conception d’un réseau d’eau et d’égouts.

Au cours des dernières semaines, les deux paliers du gouvernement ont fait des annonces pour des projets semblables dans les régions de Tracadie ainsi que Shippagan, Lamèque et Le Goulet. À Tracadie, la contribution du fédéral atteint 3,3 millions $ et celle de la province totalise 1,6 million $. Dans la grande région de Shippagan et Lamèque, Ottawa investit 1,1 million $ tandis que la province accorde 559 107$.

Un total de 74 projets au Nouveau-Brunswick concernant l’eau potable et le traitement des eaux usées seront réalisés. Le gouvernement fédéral fournit jusqu’à 50% des fonds, soit plus de 38 millions $. La part du gouvernement provincial se chiffre à plus de 19 millions $.