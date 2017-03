Le plus grand centre d’escalade en Atlantique est à Moncton (vidéo)

Derek McIntyre a essayé l’escalade il y a six mois à peine.Il a tellement aimé son expérience qu’il ouvre cette fin de semaine le plus grand centre d’escalade en Atlantique avec sa conjointe, Amanda.

Fit Rocks est le premier centre d’escalade intérieur du Grand Moncton. C’est un endroit où les athlètes de tous les niveaux peuvent mettre à rude épreuve leur résolution du Nouvel An. Après tout, l’escalade est un sport qui travaille tous les muscles du corps, du bout des doigts jusqu’aux orteils.

«Ça procure un super entraînement pour tout le corps, comme dans une salle de sport, mais on se sent beaucoup plus dans un jeu. Les gens peuvent venir sans se convaincre qu’ils doivent faire un entraînement. Ils peuvent se dire que c’est amusant et qu’ils vont faire de l’escalade. Deux heures plus tard, tu ne te rends même compte que tu as fait un bon entraînement», a précisé M. McIntyre.

Derek McIntyre n’a pas toujours été le gars le plus en forme. Il a changé sa vie lorsque leur première fille est née il y a trois ans.

«Lorsque nous avons eu notre premier enfant, qui a trois ans aujourd’hui, je me suis intéressé à un mode de vie plus actif. J’ai changé complètement mon mode de vie et j’ai perdu 50 lb. On cherchait à se lancer en affaire dans ce domaine. J’ai essayé l’escalade il y a six mois et je suis devenu accro instantanément. Comme Amanda le sait très bien, lorsque je commence quelque chose, je ne lâche pas prise facilement», a-t-il confié.

Les propriétaires de Fit Rocks affirment aussi avoir le premier mur d’escalade à réalité augmentée au pays.

Le couple n’en est pas à sa première entreprise. Il possède plusieurs immeubles à logements multiples dans le Grand Moncton. À 28 ans, les McIntyre se sentaient prêts à se lancer dans une nouvelle entreprise.

«J’ai appris en étant mariée à Derek qu’il faut s’adapter à l’inconnu. Il fait toujours ça. Il se développe des projets dans sa tête et rien ne peut le ralentir. Oui, c’est stressant, mais honnêtement, ce stress part rapidement parce que, avec nous, soit tu nages ou tu te noies», a souligné Amanda McIntyre.

Il y avait un grand manque à gagner dans la région et même au Nouveau-Brunswick dans le domaine de l’escalade intérieur, selon le couple.

«C’était très clair que ça manquait à Moncton. Il y avait clairement un besoin. Il y a d’autres communautés, plus petites que la nôtre et avec moins de population, qui peuvent appuyer une salle d’escalade. Alors on s’est dit que c’était nécessaire et qu’on allait le faire», a précisé Mme McIntyre.

Le sport est en fait beaucoup plus gros que les McIntyre croyaient au départ. La page Facebook de Fit Rocks Moncton a déjà plus de 3000 mentions «j’aime».

«C’est beaucoup plus gros qu’on le croyait au départ. Aussitôt que nous avons annoncé notre entreprise, les gens nous ont appuyés de partout au Nouveau-Brunswick. Ils sont excités de pouvoir venir à Moncton et de pouvoir faire de l’Escalade dans une des grandes salles dans son genre en Atlantique», a indiqué M. McIntyre.

Fit Rocks espère, avec ses installations, créer un engouement pour le sport et créer de nouveaux athlètes, et ce, surtout en considérant que l’escalade sera un sport officiel aux Jeux olympiques de 2020.

Toute l’information relative aux prix et au programme est disponible au www.fitrocks.ca.