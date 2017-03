Le chef des pompiers de Saint-André congédié

Marcel Poitras (à l’avant-droite) et ses collègues pompiers de Saint-André avaient démissionné en bloc en juin 2016. - Archives

La Communauté rurale de Saint-André a décidé de mettre un terme au contrat de travail du chef de sa brigade d’incendie.

Marcel Poitras dirigeait la brigade composée d’une vingtaine de sapeurs-pompiers volontaires depuis mars 2015.

L’administration de la communauté rurale a indiqué jeudi qu’elle avait dû résoudre à mettre un terme à l’emploi du chef pompier comptant 22 années de service en raison des trop grandes divergences d’opinion entre celui-ci et les membres du conseil municipal.

«Le lien de confiance et le respect n’étaient tout simplement plus là», a affirmé le maire de Saint-André, Allain Desjardins, au lendemain d’une rencontre avec le chef Marcel Poitras et l’assistant-chef de la brigade d’incendie.

Dans une lettre envoyée mercredi soir à la vingtaine de pompiers de l’endroit, la Communauté rurale de Saint-André a fait savoir à ceux-ci qu’elle ne tolèrerait aucun geste de représailles ou écart de conduite de leur part.

«La Communauté rurale de Saint-André veut vous aviser que toute utilisation de médias ou médias sociaux de la part de ses pompiers pour des fins diffamatoires ou pour nuire à la réputation de l’organisation recevra des mesures disciplinaires. Ceci inclut aussi tout commentaire verbal», peut-on lire dans la lettre dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie.

«C’est très spécifique, tout pompier qui va poser un geste d’éclat en soutien à l’ancien chef ou qui s’adressera aux médias ne sera plus jamais pompier», a clairement laissé entendre Allain Desjardins.

Malgré cet ultimatum lancé par la communauté rurale, certains pompiers ont tenu à dénoncer le congédiement de Marcel Poitras et les gestes posés par l’administration municipale.

«On a tous reçu des lettres de menaces indiquant qu’un geste de démission mènerait à une interdiction à vie d’être pompier et qu’il était interdit de parler aux médias et d’utiliser les réseaux sociaux pour discuter de la situation», a confié à l’Acadie Nouvelle un pompier sous le couvert de l’anonymat.

«C’est sale tout ça, la brigade fonctionnait bien et on n’avait jamais eu un aussi bon chef que Marcel Poitras», résume-t-il.

L’ancien chef encaisse difficilement le fait de se faire ainsi montrer la porte de sortie.

«Il n’a jamais été question de travail mal fait de ma part, tout ça est pure vengeance», a affirmé Marcel Poitras.

Aldo Michaud assurera la direction de la brigade d’incendie de Saint-André jusqu’à la nomination prochaine d’un nouveau chef.

«Si on ne parvient pas à procéder à la nomination d’un nouveau chef, le conseil municipal va sérieusement se pencher sur la possibilité d’y aller d’une brigade d’incendie régionale et de faire appel aux services des municipalités voisines», a ajouté le maire Desjardins.

Les relations entre les pompiers et l’administration de la communauté rurale étaient tendues depuis l’élection du nouveau conseil municipal.

En juin 2016, les pompiers et leur chef Marcel Poitras avaient tous remis leur démission dans le cadre d’un conflit ouvert les opposant au maire Allain Desjardins et à deux conseillers qui venaient tout juste d’être élus.

Au terme d’une rencontre avec l’administration municipale, les pompiers avaient accepté de reprendre leurs fonctions quelques jours plus tard.

«Depuis ces démissions en bloc, les pompiers n’ont jamais tourné la page», déplore Allain Desjardins.