Scolarité gratuite: un privilège réservé aux étudiants solvables

Certains étudiants se font refuser la scolarité gratuite en raison de leur mauvais dossier de crédit, dénonce une députée de l’opposition officielle.

Madeleine Dubé accuse le gouvernement de «briser le rêve» de certains des étudiants les plus démunis en leur refusant l’aide aux études qui leur avait été promise en grande pompe l’an dernier.

La vérification de la solvabilité à laquelle doivent se soumettre les étudiants afin d’obtenir de l’aide financière du gouvernement est au coeur du problème.

Cette vérification, qui ne s’applique qu’aux étudiants de plus de 21 ans, sert généralement à déterminer s’ils ont la capacité de rembourser l’argent qui leur sera prêté pour étudier.

Un mauvais dossier de crédit peut vous rendre inadmissible aux prêts étudiants, mais également à la gratuité scolaire, et ce, même si votre famille gagne moins de 60 000$ par année.

«On demande une vérification de la solvabilité pour donner quelque chose de gratuit. Ce n’est pas un prêt. Ils n’ont pas à le rembourser. C’est un don de la part du gouvernement pour aider les gens à aller aux études», souligne la députée progressiste-conservatrice d’Edmundston-Madawaska-Centre.

«Ce problème touche surtout les adultes qui veulent retourner aux études comme la mère monoparentale qui aimerait retourner au collège ou à l’université afin d’améliorer ses compétences et de gagner un meilleur salaire pour avoir une vie meilleure.»

Selon le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald Arseneault, la vérification de la solvabilité date d’avant le programme de gratuité scolaire. Elle sert aussi à déterminer si l’étudiant est admissible à d’autres types d’aide financière, comme un prêt, pour payer ses frais de subsistance durant ses études.

Le refus pour cause d’insolvabilité n’est pas non plus une décision sans recours, assure M. Arseneault.

«La décision peut être révisée. Si le demandeur a de bonnes raisons pour expliquer son mauvais crédit, il pourrait quand même recevoir de l’aide financière», affirme-t-il.

D’autres initiatives existent pour aider ces étudiants, comme le programme qui permet aux chômeurs de collecter les prestations de l’assurance-emploi durant leurs études, souligne Donald Arseneault.

«Nous ne disons pas “dommage, tu n’as pas de chance, on ne peut pas t’aider’’. Il y a d’autres programmes qui peuvent aider ces gens.»

Le ministre de l’Éducation postsecondaire n’écarte pas complètement la possibilité de changer les exigences concernant la vérification de la solvabilité pour la gratuité scolaire.

«Allons-nous changer cette politique, oui ou non? Pour le moment, non. Mais nous allons continuer d’évaluer ce programme comme n’importe quel autre programme.»

Ni la députée Madeleine Dubé, ni le gouvernement ne sont en mesure de dire combien d’étudiants se sont fait refuser la gratuité scolaire en raison de leur mauvais crédit. Mme Dubé affirme cependant avoir été mise au courant de plusieurs cas dans sa circonscription et dans celles de ses collègues de l’opposition officielle.

L’Alliance des étudiants du Nouveau-Brunswick, qui représente les associations étudiantes des trois universités anglophones de la province, dénonce aussi la situation.