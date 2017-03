Un bref, mais intéressant passage à MasterChef Canada pour May Nazair

L’aventure de la Restigouchoise May Nazair à l’émission culinaire MasterChef Canada aura été passionnante… mais de courte durée.

Le premier épisode de MasterChef Canada a été diffusé jeudi soir sur les ondes de CTV. En dépit de ses efforts, la concurrente de Campbellton n’a pas été en mesure de séduire suffisamment les trois chefs juges avec son plat.

Rappelons que Mme Nazair était la seule du Nouveau-Brunswick ou des Maritimes à l’émission. Celle qui travaille aujourd’hui pour Zenabis à Atholville figure ainsi parmi les 12 candidats retranchés du groupe initial (24) prenant part à l’émission.

Malgré cette élimination trop rapide, elle affirme avoir adoré son expérience.

«C’était bizarre et excitant à la fois de se voir comme ça à la télé nationale, confie la concurrente au lendemain de la diffusion de l’épisode. Je suis vraiment contente d’avoir tenté ma chance et d’avoir réussi à me rendre aussi loin. C’était une occasion incroyable de vivre quelque chose de nouveau, d’excitant et d’enrichissant», raconte-t-elle.

«J’allais là-bas dans le but de me dépasser, mais pas nécessairement pour gagner. Je voulais vivre une expérience excitante et c’est exactement ce qui s’est produit. De plus, c’était très intéressant rencontrer et d’échanger avec les autres participants et de voir l’arrière de la caméra, la production d’une grosse émission de télé comme ça», poursuit-elle.

La Restigouchoise n’a pas vu les juges goûter son plat ni le commenter, une petite déception s’il en est une puisqu’elle aurait apprécié connaître la critique des chefs.

«Je fais ce plat plusieurs fois par mois. Je pourrais le cuisiner pratiquement les yeux fermés. J’aurais bien aimé être là pour voir et entendre les juges», dit-elle.

Passionnée de cuisine, Mme Nazair ne possède aucune formation formelle dans le domaine. Son expérience à MasterChef Canada l’a par ailleurs convaincu de poursuivre dans cette voie. Plus concrètement, elle songe sérieusement à aller de l’avant avec son idée de livre culinaire.

«Plus j’y pense, plus ça m’intéresse de publier un livre dans lequel je pourrais partager avec les gens des recettes provenant de ma culture, du Liban et de la Palestine. Mon plus grand plaisir c’est de voir les gens découvrir mes mets et apprendre à les apprécier. C’est très gratifiant. Je vais compiler certaines recettes et on verra où ça mène», indique Mme Nazair.

A-t-elle une idée de qui pourrait remporter?

«C’est encore trop tôt pour me prononcer, mais je me suis beaucoup liée d’amitié avec certains de ceux qui ont été sélectionnés. Car on a quand même passé pas mal de temps ensemble dans le cadre du tournage. Ce serait bien si ce pouvait être l’une de ces personnes qui l’emporte», mentionne-t-elle.

Chose certaine, elle n’a aucun regret face à son propre passage à l’émission.

«Je dis toujours, il faut viser gros ou ne pas viser du tout. J’y suis allée et ça n’a pas fonctionné. Mais j’ai essayé. Je suis une grande admiratrice de l’émission et je me suis lancé. J’ai quitté ma zone de confort avec ce défi et je suis fière du résultat, car j’ai tout de même réussi à me classer parmi les 24 finalistes de partout au pays. C’est un accomplissement personnel exceptionnel pour moi», a-t-elle poursuivi.