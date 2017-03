Disquaire envers et contre tous

Dans un monde où les gens se tournent en grand nombre vers l’écoute de musique en continu et les ventes physiques et même numériques sont à la baisse, A&R Musik, le seul disquaire dans le nord du Nouveau-Brunswick, résiste aux constants bouleversements de l’industrie musicale.

Il y a quelques semaines, le géant de la vente au détail, HMV, annonçait la fermeture de 102 magasins au Canada. La chaîne, spécialisée dans la vente de musique et de films, n’arrivait plus à faire concurrence avec le changement des habitudes d’écoute musicale.

Depuis, la chaîne ontarienne Sunrise Records a confirmé son intention de s’installer dans 70 anciens magasins HMV en misant notamment sur les disques vinyles, qui demeurent toujours populaires auprès des mélomanes

Pour Anne-Marie Brideau, propriétaire d’A&R Musik, il s’agit d’un signe qu’il existe toujours un bassin de population prêt à payer pour la musique.

«Je sais que les gens vont en ligne. C’est vrai, mais il y a encore beaucoup de gens qui aiment acheter l’original.»

De récentes statistiques permettent de voir que les Canadiens n’ont jamais autant consommé de la musique, mais ils en achètent de moins en moins. Selon un rapport publié en juillet 2016 par la firme Nielsen, plus de 18 milliards de chansons ont été écoutés sur un service de musique en ligne en lecture continu entre le 1er janvier et le 30 juin 2016. Pendant cette même période, la vente d’albums avait chuté de 19,4% par rapport à la même période en 2015. Les ventes numériques ont également reculé de 22,8%.

Anne-Marie Brideau s’est lancée en affaires il y a environ 25 ans. On y trouve pour tous les goûts dans son commerce, mais elle s’est toujours spécialisée dans la vente de musique acadienne.

«Quand j’ai commencé, je ne m’imaginais pas que je serais encore en affaires aujourd’hui. Quand Jean-François Breau venait me voir avec les cassettes de ses premières chansons, j’avais beaucoup d’admiration pour lui. Je l’appelais mon Roch Voisine. Beaucoup de chanteurs me faisaient confiance. Ils me demandaient si j’aimais leurs chansons. C’était une fierté personnelle pour moi qu’ils venaient me voir.»

Depuis les premiers succès de Jean-François Breau, les exploits d’autres artistes de la Péninsule acadienne, dont Wilfred LeBouthillier, Maxime McGraw et Annie Blanchard, continuent de motiver la femme d’affaires.

«Quand Wilfred a lancé son premier album, je me souviens qu’on est entré une journée à l’avance pour tout mettre en place et s’assurer qu’on ait suffisamment de stock pour le lendemain. C’était de très belles années, mais encore aujourd’hui, de façon générale, ça va très bien.J’aime mon métier.»

Les artistes acadiens attirent le plus l’attention de sa clientèle.

Un artiste acadien qui se fait remarquer à la télévision ou à la radio permet souvent de mousser les ventes. Elle le reconnaît d’ailleurs, sans son fournisseur principal, Distribution Plages, elle n’arriverait probablement plus à tenir le coup pendant longtemps. (NDLR: Les éditions de l’Acadie Nouvelle ont fait l’acquisition de Distribution Plages en 2016).

«J’ai toujours dis que si je n’avais pas les chanteurs locaux, qu’ils soient de Tracadie, Bouctouche, Moncton ou ailleurs, je n’aurais pas mon commerce. Quand Distribution Plages a ouvert ses portes, c’était comme si je venais de trouver un diamant.»

Elle n’échappe pas aux soubresauts qui touchent l’industrie du disque. Au cours des dernières années, elle a commencé à vendre d’autres articles, comme des animaux en peluche, pour arrondir les fins du mois. Elle n’a cependant pas l’intention d’abandonner.

«Pour moi, tant que les artistes auront le goût de continuer, je serais toujours là.»