Mise en demeure contre des campeurs de Nigadoo

Les propriétaires du camping Hé, situé à Nigadoo, mettent en demeure près d’une vingtaine de campeurs, pour diffamation.

Les anciennes gestionnaires – qui sont en faillite personnelle et commerciale – Nicole Fournier et Lisiane Deblois, ont retenu les services du célèbre avocat québécois Guy Bertrand.

Quelque 18 personnes sont citées dans cette mise en demeure, datée du 28 février, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie.

En janvier, le motel camping autrefois appelé Haché dépose le bilan. Le syndic chargé de liquider les biens a prévenu que les locataires, qui avaient versé un acompte en septembre pour garder leur emplacement pour la saison suivante, ne seront pas remboursés.

Plusieurs dizaines de campeurs saisonniers ont déboursé des montants variant de 350 $ à 1000$.

Une page Facebook intitulée Sauvons le camping Haché a été créée afin d’attirer un acheteur à reprendre l’affaire en main. En moins d’une semaine, 180 internautes sont devenus membres.

Mesdames Fournier et Deblois n’ont pas apprécié les commentaires qui circulaient à leur égard sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels.

«Sans justification ni excuse légitime vous avez, par vos propos susciter la haine, le mépris et le ridicule à leur endroit et gravement porté atteinte à leur vie privée, leur estime, leur réputation, leur honneur et leur dignité», est-il écrit dans la mise en demeure.

Quelques-uns des messages qualifiés de diffamatoires sont cités dans le document, où l’avocat indique en préambule que ses clientes sont des artistes connues.

Me Guy Bertrand y note que «certains (…) auraient poussé la malice jusqu’à déposer des plaintes de fraude et à se faire justice en les publicisant», avant même son dénouement.

Le chef policier de la BNPP a confirmé à l’Acadie Nouvelle, vendredi matin, que 27 dossiers ont été ouverts.

Les plaignantes demandent aux personnes ciblées dans la procédure de se rétracter sur leur Facebook respectif et sur la page «Sauvons le Camping Haché», où tous les propos déplacés doivent être supprimés. Elles veulent également une lettre d’excuses personnelle.

L’avocat se réserve le droit de réclamer un dédommagement si les exigences ne sont pas respectées avant le 5 mars à 16h. Contactés, les campeurs visés par cette action n’ont pas voulu commenter.