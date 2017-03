Quel sera le nom de la future école primaire régionale du Restigouche-Centre?

Le choix du nom de l’école régionale n’a pas encore été déterminé. En fait, le District scolaire francophone Nord-Est s’en remet à la population pour lui en suggérer quelques-uns.

Un concours en ce sens a été lancé cette semaine, concours qui s’adresse aux adultes, élèves et personnel enseignant. La seule contrainte toutefois, c’est que les participants doivent provenir d’une des communautés desservies par le futur établissement.

Des billets de participation ont été envoyés dans les familles des élèves, et les gens de la communauté voulant soumettre un nom peuvent aller à l’une des écoles actuelles (du Restigouche-Centre) pour obtenir un coupon. Le concours sera relativement de courte durée, se terminant le 14 mars.

«C’est vraiment vers cela que les parents souhaitaient aller, qu’on donne la chance à la communauté de trouver un nom à son école. On aurait pu former un comité interne ou même encore embaucher quelqu’un pour trouver le nom idéal, mais on a plutôt décidé d’écouter la population. On trouvait l’exercice intéressant», exprime, Annie LeBlanc-Levesque, directrice des communications au district scolaire.

Les noms seront par la suite analysés par un comité de dénomination qui, lui, aura la tâche de soumettre à son tour trois choix au ministère de l’Éducation.

«Le mot de la fin, ce n’est pas nous qui l’avons, c’est le ministre. On lui donnera nos suggestions, mais s’il décide qu’un autre nom est plus approprié pour l’école, ce sera à sa discrétion», précise la porte-parole.

Si le nom soumis par le gagnant du concours n’est pas retenu par Fredericton, il pourra se consoler alors qu’une plaque commémorative soulignant sa suggestion sera tout de même installée dans l’entrée de l’école.

Si toutes les suggestions de noms sont les bienvenues, on prévient par ailleurs les participants que certaines lignes guideront la décision du comité de dénomination. On privilégiera ainsi les noms reflétant certains éléments, comme le caractère rassembleur et unique du projet d’école régionale, la géographie distinctive de la région (climat, topographie, faune, flores, environnement, rivière, etc.) ainsi que ses particularités (culture, histoire).

On se souviendra qu’un procédé similaire (concours) avait mené à l’adoption du nom de l’école primaire régionale du Restigouche-Est, La Mosaïque du Nord. Un total de 143 suggestions avaient alors été soumises. De ce nombre, 18 propositions avaient été retenues. Le nom gagnant fut tiré au hasard parmi ces 18 propositions.

La nouvelle école primaire doit accueillir environ 500 élèves de la maternelle à la 8e année. Elle remplacera les écoles Apollo XI (Campbellton), Versant Nord (Atholville), Mgr Melanson (Val-d’Amour) et Rendez-vous des jeunes (Saint-Arthur). Son ouverture est prévue pour janvier 2018.