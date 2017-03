3e Gala de la Fondation MFR-Richelieu: Monique LeBlanc et Luc Gallant honorés

La cinéaste Monique LeBlanc et le survivant du cancer Luc Gallant seront honorés lors du 3e gala de reconnaissance de la Fondation MFR-Richelieu de Saint-Louis-de-Kent.

Le 22 avril, la communauté braquera les projecteurs sur les réalisations de l’ancienne et de l’ancien élève de l’école Mgr-Marcel-François-Richard.

Mme LeBlanc a commencé son voyage dans le domaine du cinéma en 1984, après avoir obtenu son diplôme de l’école MFR. Réalisatrice, comédienne, scénariste, écrivaine et productrice, elle compte de nombreux films et séries télévisées à son actif. Plusieurs de ses oeuvres s’intéressent à l’Acadie et aux Acadiens.

Elle a notamment réalisé le documentaire Les chemins de Marie, en 2006, un long métrage documentaire sur certains des endroits les plus pauvres et miséreux des États-Unis. En 2014, elle a réalisé deux films sur l’Acadie des États-Unis: Acadie américaine et Acadie Black et Blanc. Le projet l’a vu parcourir plus de 20 000 kilomètres sur les routes du pays voisin à la recherche d’Américains de souche acadienne.

Pour sa part, M. Gallant est une figure inspirante du Nouveau-Brunswick. Étoile montante du sport pendant son adolescence, il a subitement dû mettre fin à ses projets de cross-country, d’athlétisme et de volleyball en 1997, quand il a été diagnostiqué d’un cancer. L’homme de Saint-Ignace a été le visage de l’Arbre de l’espoir pendant des années. La course à pied annuelle du Parc national Kouchibouguac porte son nom. Il a obtenu plusieurs prix et reconnaissance, dont le Prix humanitaire Terry-Fox.

Le 3e Gala de la Fondation MFR-Richelieu aura lieu le 22 avril à 16h, à l’école MFR de Saint-Louis-de-Kent. La soirée sera lancée avec un encan silencieux, suivi d’un repas à 18h et d’une soirée sociale à 21. Les billets sont disponibles à l’administration de l’école MFR (506 876-3400 ou arsenaje@nbed.nb.ca) ou auprès de Rodolphe Monette (506 523-7281 ou rodolphemonette@hotmail.com).