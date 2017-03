Congé de mars: petits et grands prêts pour l’action

Le congé de mars a commencé ce week-end. Dans la Péninsule acadienne, plusieurs municipalités proposent, tout au long de la semaine, un programme diversifié. Petits et grands étaient au rendez-vous pour les premières activités mises en place.

À Tracadie, les jeunes ont apprécié les jeux gonflables. Cinq structures étaient installées dans les locaux de Service Tracadie, près de l’aréna.

«C’est la première fois qu’on en a et ça fait trois ans que la municipalité offre des animations pour le congé de mars. Chaque année, on essaye de se renouveler», renseigne André Saulnier, conseiller municipal.

L’activité a attiré un large public. Certains parents n’ont pas hésité à parcourir des kilomètres pour en faire profiter leurs enfants. Dimanche, Sabrina Roy et Jonathan Albert sont venus de Neguac avec leur fils de 8 ans et leur petite dernière de 3 ans.

«Ça leur plaît. Ils aiment ça parce que les structures sont grandes et qu’ils peuvent sauter partout», indique le papa.

«Habituellement, on va à Caraquet. Là, ça nous arrange. C’est plus près de chez nous», ajoute la maman.

Les organisateurs estiment avoir accueilli environ 500 personnes samedi et autant le lendemain. Changement de décor et d’atmosphère à Caraquet où la mini-ferme Le Paradis, rue Lavigne, ouvrait ses portes. Le vent et le froid ont découragé plus d’une famille à s’y aventurer, mais pas toutes.

«On a reçu moitié moins de visiteurs que ce à quoi on attendait. Ça aurait pu être pire. Il y a eu beaucoup de va-et-vient. Les gens ne s’éternisaient pas», a constaté Yzabo Landry.

En s’intégrant dans la programmation de la ville, la propriétaire souhaite faire connaître son exploitation au plus grand nombre, et surtout proposer une activité en extérieur.

«Les petits et les grands n’ont plus l’occasion de voir des animaux de la ferme aussi facilement qu’avant. Aujourd’hui (dimanche, NDLR), j’ai discuté avec une fillette qui me disait que c’était la première fois qu’elle montait sur un cheval alors qu’elle avait déjà fait un tour sur le dos d’un éléphant», poursuit-elle.

Renouer avec la nature et le temps d’antan, c’est ce qui a motivé Johanne Boucher à amener ses petits-enfants, Luka, 4 ans, et Marylou, 2 ans.

«C’est une bonne chose qu’une mini-ferme comme celle-ci existe et qu’elle soit à côté de chez nous. Avant, il y avait des fermes partout en Acadie», fait remarquer la grand-mère.

Si Luka et sa petite sœur ont été impressionnés par les chevaux, Jacqueline, la vache née en décembre, et César, le cochon de 600 livres qui fait le beau comme un toutou domestiqué (!), ont eu la côte. Le Paradis compte plus d’une centaine de bêtes.

Parce que la météo polaire a contrarié ses plans, Izabo Landry envisage d’organiser d’autres journées familiales cette semaine.

«On ne sait pas encore quand. On le mentionnera sur notre page Facebook.»

Portes ouvertes de la mini-ferme Le Paradis, à Caraquet, pour le congé de mars: des tours de cheval pour les petits étaient organisés. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Pas le temps de s’ennuyer

Pendant la semaine de relâche, les jeunes ne vont pas avoir le temps de s’ennuyer. Tracadie et Caraquet leur ont concocté un programme aussi chargé que varié. Jusqu’à dimanche, plusieurs activités sont offertes, chaque jour.

Les amateurs de dessins animés seront comblés avec des projections gratuites de films d’animation récents, en matinée, dans les deux cinémas de la Péninsule. L’activité physique est à l’honneur avec des séances de piscine, de patinage, de raquette, de ski de fond, de gymnastique, de curling, etc.

L’expression artistique occupe également une place importante. Entre atelier de création de masques, spectacles de magie, représentations théâtrales et cours de chant, il y a l’embarras du choix.

Notons enfin, à Caraquet, l’organisation d’un concours de beauté pour animaux de compagnie, vendredi après-midi, et à Tracadie, un zumbathon sous néons fluorescents, dimanche midi.

Les programmes détallés sont consultables sur les sites www.tracadie-sheila.ca et sur www.centrevillecaraquet.com.