Ces jeunes des Premières nations qui étudient en français

Au Nouveau-Brunswick, la plupart des élèves des Premières nations fréquentent une école anglophone, soit sur une réserve ou à l’extérieur de leur communauté. Certains choisissent cependant d’étudier en français. Un choix qui permet d’ouvrir plusieurs portes, mais qui a aussi un grand impact sur leur vie.

La vaste majorité de ces élèves reçoivent leur éducation dans deux établissements du District scolaire francophone Nord-Est, l’École René-Chouinard, à Lagacéville, et le Centre scolaire communautaire La Fontaine, à Néguac. Les deux établissements sont situés à quelques kilomètres de la Première nation d’Esgenoopetitj (Burnt Church).

Un total de 119 élèves fréquentent l’École René-Chouinard. Dix-huit sont autochtones. Ils habitent tous dans la Première nation d’Esgenoopetitj, à l’exception d’un jeune qui habite hors réserve.

Sur les 436 élèves du Centre scolaire La Fontaine, 39 sont autochtones. Treize vivent à Esgenoopetitj. Tous sont des ayants droit.

Bien entendu, d’autres communautés et d’autres districts scolaires accueillent des jeunes des Premières nations, mais ils sont juste moins nombreux.

Les pieds dans les deux cultures

Abygail Dedam, âgée de 18 ans, a toujours eu les pieds dans les deux cultures. Son père est un Mi’kmaq d’Esgenoopetitj et sa mère est une Acadienne de Lagacéville.

La jeune femme a passé les cinq premières années de sa vie dans la réserve avant de déménager à Lagacéville. Après avoir terminé son secondaire à Néguac, en 2016, elle a récemment entamé des études postsecondaires à Dieppe.

Au début, la famille parlait surtout anglais à la maison, mais après avoir déménagé à Lagacéville, le français a tranquillement commencé à prendre le dessus.

«Ma mère souhaitait que j’aille à l’école en français pour que je sois bilingue. C’est un avantage de l’être. Je me souviens que, lorsque j’ai appris le français, je suis allé chez mes grands-parents et quand j’ai commencé à parler le français, ils étaient surpris. C’était assez comique», raconte-t-elle.

Ses premiers jours à l’École René-Chouinard ont tout de même demandé une période d’ajustement. Les jeunes autochtones communiquaient entre eux en anglais. Certains ont eu du mal à s’adapter à une nouvelle langue.

«Ils habitaient dans la réserve, donc à la maison, ils avaient plus l’habitude de parler l’anglais. À l’école, certaines personnes n’aimaient pas ça et ce n’était pas accepté de parler l’anglais dans une école francophone. De mon côté, ça n’a pas vraiment été un problème, mais je sais que pour d’autres, ç’a eu un impact.»

Bien que le personnel de l’école rappelle souvent l’importance de respecter les différences, la culture mi’kmaq ne faisait pas souvent partie des discussions en salle de classe. Abygail Dedam a commencé à affirmer fièrement ses racines après avoir participé à des pow-wow dans sa communauté. Cette soif de connaissances lui a permis de joindre une troupe de danse autochtone dirigée par une femme de la communauté.

Son prochain objectif est d’apprendre le mi’kmaq.

«Nous avons commencé à mieux connaître notre culture, car nous étions quand même un petit groupe à avoir fréquenté l’école française. En plus de nous apprendre à danser, cette femme nous a raconté plein d’histoires et elle nous a montré beaucoup de choses. Ce qui nous a permis d’en apprendre davantage. Elle parlait beaucoup de spiritualité, j’aimais ça», explique Abygail Dedam.

Valoriser les Premières nations par l’éducation

Les jeunes inscrits à l’école primaire aujourd’hui en apprendront peut-être plus sur les Premières nations que les générations précédentes.

Le plan d’éducation de 10 ans du gouvernement provincial, adopté en 2016, prévoit que tous les élèves francophones «valorisent et comprennent la culture et l’histoire des peuples des Premières nations».

Quelques gestes symboliques ont déjà été posés. En mai 2016, une entente entre le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et les éditions Bouton d’or Acadie a permis de rendre disponibles six livres de la collection Wabanaki dans les écoles francophones.

Ces livres présentent des contes publiés en trois langues: le français, l’anglais et une langue autochtone (soit le mi’kmaq ou passamaquody).

«Il y a des points de convergences. Bien des Acadiens ont été hébergés par les Premières nations après la déportation. Je pense que ça fait partie du portrait social qu’il faut développer chez nos jeunes», explique Pierre Lavoie, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est.

Les démarches nécessaires pour accueillir les jeunes autochtones ne sont pas toujours évidentes. Les différences culturelles et linguistiques demandent au District de poser des gestes concrets pour établir des liens de confiance avec les responsables autochtones.

À Lagacéville, une employée supplémentaire a même été embauchée afin de créer des ponts entre les deux cultures, dit M.Lavoie.

À Esgenoopetitj, une école anglophone accueille déjà des élèves de la communauté.

«On part du principe que ce sont les parents qui choisissent (l’école de leur enfant) pour les raisons qui leur appartiennent. S’ils veulent envoyer leurs enfants dans une école francophone, ils ont le droit de le faire et on va faire ce qu’on peut pour les aider, mais on ne va pas faire de la promotion ou les inciter. Même dans nos discussions, dans le cas d’Esgenoopetitj, on s’est assis avec l’école pour collaborer et assurer le bien-être de cette population. On est très prudents, parce qu’on ne veut pas effriter ce lien de confiance.»