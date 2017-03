La Maison Doiron est l'une des plus anciennes habitations de la région. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

La Ville de Dieppe se lance dans la restauration de la Maison Doiron, une demeure acadienne construite en 1841. Elle entend la transformer en un lieu animé et vivant afin de faire découvrir cet élément de patrimoine aux résidents.

La municipalité a fait l’acquisition, en septembre 2015, de cette demeure du secteur de Saint-Anselme, située au 1154 rue Amirault. La Ville de Dieppe souhaite mettre en valeur les lieux par des rénovations majeures qui privilégieront des matériaux semblables à ceux utilisés en 1841.

La municipalité aménagera une salle de spectacle dans la grange et organisera diverses activités: visites guidées, cours de cuisine acadienne, pièces de théâtre… Un café sera installé au sous-sol, et une terrasse sera ajoutée à l’extérieur.

La propriété s’est transmise aux descendants de génération et génération jusqu’à ce qu’elle soit achetée par la municipalité. Son premier propriétaire, Joseph Doiron, était l’un des cultivateurs les plus riches de la région, il occupa également les fonctions de juge de paix et d’écrivain.

Son père, Jean-Baptiste Doiron, était l’un des pionniers du village Fox Creek, où il s’installa en 1788. On le surnommait «Gros Jean du Ruisseau des Renards». Il habita dans la maison quelques années et il y mourut à l’âge de 91 ans.

L’édifice d’une superficie de 2 660 pieds carrés habitables a accueilli plusieurs assemblées et fêtes de village. Son sous-sol a même servi de salle de classe pour la toute première école du village avec 1850.

D’après l’historien Bernard LeBlanc, il s’agit d’une des plus grandes maisons traditionnelles acadiennes jamais construites. La famille vivait dans un certain confort, explique-t-il. Comme en attestent les sept foyers, la grange et les quartiers pour la servante.

«C’était un bourgeois acadien, il n’y avait pas beaucoup d’Acadiens qui pouvaient se bâtir une maison de cette ampleur. C’est une des seules qui a survécu, l’état de préservation est exceptionnel, surtout que depuis 1960, puisque beaucoup de ces maisons ont été démolies ou revampées», dit-il.

Au cours des années, la maison a été quelque peu modernisée et agrandie. Cependant, les boiseries et la majorité des cadres de porte et des fenêtres sont d’époque. Le grand âtre de cheminée dans la cuisine a lui aussi survécu au passage du temps.

«C’est extrêmement rare», note Bernard LeBlanc.

Selon l’historien, l’habitation constitue un exemple typique de l’architecture acadienne du milieu du 19e siècle. «Dans le salon, on a de la boiserie très élaborée, c’est formidable», décrit-il.

Le coût du projet de restauration s’élève à 760 000$, partagé à parts égales entre La Ville de Dieppe et le gouvernement fédéral. La maison patrimoniale recevra ses premiers visiteurs dès novembre 2018.