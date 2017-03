Accusé après avoir tiré sur son chien

Des accusations criminelles ont été déposées lundi à l’endroit d’un résident de Saint-Jean âgé de 22 ans qui aurait fait feu sur son chien dans un boisé situé dans la vallée de Kennebecasis.

Zachary Shayne Wright a comparu lundi après-midi en Cour provinciale pour faire face à pas moins de six chefs d’accusation, dont celui d’avoir volontairement blessé un animal.

L’individu est de plus accusé de possession non autorisée d’une arme à feu, de possession non autorisée d’une arme à autorisation restreinte, d’entreposage d’une arme à feu de manière imprudente et de possession cocaïne.

Cette sombre histoire a débuté vendredi soir alors que des témoins dans une halte routière ont indiqué à la police avoir aperçu un homme entrer dans un boisé longeant l’autoroute 1 à Rothesay avec un chien en en ressortir plus tard sans l’animal.

La police a alors effectué une fouille de la voiture de l’individu qui avait auparavant embouti un banc de neige et découvert une arme ainsi qu’une petite quantité de drogue.

Les policiers de la Force régionale de police de la vallée de Kennebecasis ont procédé à l’arrestation de Zachary Shayne Wright peu de temps après sa fuite à bord d’un taxi.

Une fouille des alentours du boisé a permis la découverte samedi matin de l’animal qui avait été blessé par balles, mais qui se portait relativement bien malgré les circonstances.

La police a indiqué que le chien a reçu des soins médicaux et demeurait pour l’instant sous la garde et les bons soins de la SPCA de Saint-Jean.

En cour, la couronne s’est opposée à la remise en liberté de Zachary Shayne Wright . Celui-ci demeurera incarcéré jusqu’à sa prochaine comparution prévue jeudi.