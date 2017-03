Un braconnier québécois connaîtra son sort mardi

La juge Brigitte Volpé a requis un temps de réflexion afin de «satisfaire sa conscience» avant de rendre sa décision dans le dossier d’un braconnier québécois reconnu coupable d’avoir été en possession d’une carcasse d’original ayant été illégalement tué au Nouveau-Brunswick.

En avril 2016, des accusations pour avoir chassé l’orignal en dehors de la période permise au Nouveau-Brunswick ainsi que pour avoir été en possession illégale de viande de gros gibier ont été déposées contre quatre individus de Dégelis, au Québec, trois hommes et une femme, à la suite d’une perquisition. Les accusations ont par la suite été retirées à l’endroit de deux personnes.

Les deux autres personnes devaient subir leur procès en Cour provinciale à Edmundston, lundi. Ronald Michaud a reconnu sa culpabilité à une accusation pour avoir été en possession d’une carcasse d’original tandis que les accusations déposées contre Jacques Michaud ont été retirées.

Les incidents reprochés sont survenus en octobre 2015. Le groupe a abattu un original en sol néo-brunswickois, et ce, en dehors de la période permise pour ensuite le ramener au Québec.

Des restes d’un orignal ont été retrouvés sur une terre, dans le secteur de Rivière-à-la-Truite, à Saint-Jacques. C’est le propriétaire des lieux qui a alerté les autorités du ministère des Ressources naturelles.

Une enquête a par la suite permis de déterminer qu’un orignal avait été enregistré dans le secteur du Témiscouata, durant la même période.

De la viande provenant de l’orignal en possession de Ronald Michaud a été saisie par les agents du ministère. Les analyses d’ADN ont permis de démontrer qu’elle provenait de la carcasse retrouvée à Saint-Jacques.

Au nom de son client, Me Mikaël Bernard, a indiqué qu’il s’agissait d’un geste non intentionnel de la part de son client. Même si cela n’excuse pas son geste, a-t-il mentionné, Ronald Michaud ignorait la loi du Nouveau-Brunswick et il n’avait nullement l’intention de l’enfreindre.

Pour une telle infraction, la peine minimale prévue par la Loi sur la faune et la pêche est une amende de 1200$ et une peine d’emprisonnement de sept jours.

La juge Volpé a pris la cause en délibéré pour analyser le dossier, disant estimer qu’elle se sentait mal à l’aise d’imposer ce qu’elle a qualifié de sentence «déraisonnable» envers un individu de 72 ans qui ne possède aucun antécédent criminel.

«Imposer une sentence fait partie des procédures, mais dans ce cas-ci, je trouve que c’est déraisonnable. Je veux satisfaire ma conscience avant de statuer dans ce dossier», a-t-elle mentionné. La décision sur la sentence sera rendue mardi, après-midi.

La perquisition survenue à Dégelis, en février 2016, est le résultat de cinq mois d’enquête par trois agences de conservation de la faune: les agences du Nouveau-Brunswick, du Québec et d’Ottawa. Plus de 500 livres de viande d’original ont été saisies dans des congélateurs de quatre résidences durant cette fouille.

En vertue des informations obtenues, les accusés, qui possèdent leur permis de chasse au gros gibier du Québec, ont abattu au moins une bête à l’extérieur de la période prévue au Nouveau-Brunswick pour ensuite l’enregistrer dans leur province d’origine.

Selon les autorités, la frontière était pourtant évidente dans ce secteur et le territoire du Nouveau-Brunswick ne pouvait pas être confondu avec celui du Québec.