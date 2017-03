La Chasse à l’as tient ses promesses: le Récréaplex de Dalhousie sera rénové

Le Récréaplex de Dalhousie financera un important projet de rénovation, un premier projet rendu possible grâce à l’argent amassé par la loterie Chasse à l’as.

La direction du Récréaplex de Dalhousie a annoncé lundi qu’elle investira 330 000$ pour démarrer la première phase d’un important projet de réfection. Le gouvernement provincial sera également partenaire et fournira une somme équivalente.

Cet argent permettra, entre autres, de faire l’achat et l’installation d’un Dectron, un système de déshumidification haute performance.

«Plus qu’un système de déshumidification, il contribuera à réduire de beaucoup la facture d’électricité de l’établissement. À l’heure actuelle, l’air humide est tout simplement rejeté à l’extérieur. C’est donc beaucoup de chaleur gaspillée», explique James Beattie, directeur général du Récréaplex.

L’appareil va ainsi déshumidifier l’air et retourner la chaleur dans la bâtisse. On croit être en mesure d’épargner environ 40% sur les coûts de chauffage.

«Sur une facture de 12 000$ par mois, c’est énorme. L’engin va se repayer rapidement de lui-même. Et puisque ce sera moins humide, l’air sera d’une meilleure qualité et ça permettra de prolonger la vie des autres infrastructures», ajoute M. Beattie.

Ce dernier s’attend à ce que le système soit installé en septembre prochain, soit une période historiquement moins achalandée.

Présent pour annoncer la participation du gouvernement du Nouveau-Brunswick, le ministre et député de Campbellton-Dalhousie, Donald Arseneault, a applaudi l’initiative de la direction du Récréaplex pour diminuer ses coûts de fonctionnement.

«On mise beaucoup sur le mieux-être de nos citoyens. On a une population vieillissante au Restigouche, mais aussi une population aux prises avec un important problème d’obésité. Un complexe comme celui-ci a donc énormément d’importance à nos yeux puisqu’il permet aux gens de demeurer actifs. C’est aussi un attrait pour la région de Dalhousie, car on a beaucoup de gens de l’extérieur – notamment du Québec et de la région Chaleur – qui viennent profiter de cette infrastructure plus familiale», dit-il.

L’installation du système de déshumidification est la première des deux phases de ces rénovations. Car il faut le dire, la bâtisse, qui aura bientôt 30 ans, commence à présenter des signes de vieillesse. D’autres (coûteux) travaux, tels que le remplacement des fenêtres, du système de gicleurs et du système d’éclairage ainsi que la mise à jour d’une bonne partie de la plomberie s’imposeront donc bientôt.

«En tout et pour tout, incluant le système de déshumidification, on parle de rénovations qui peuvent facilement atteindre 1,5 million $. L’objectif est de maintenir la bâtisse en bon état pour les années à venir», indique M. Beattie.

Le plan prévoit également d’explorer la possibilité d’ajouter un second – et voir même un troisième – puits géothermique.

Ceux-ci seraient suffisants pour assurer le chauffage de la bâtisse en entier, mais également un peu d’extra pouvant servir à d’autres infrastructures municipales, comme le Palais des glaces Inch Arran par exemple.

Pour cette première annonce, le gouvernement fédéral n’a pas été mis à contribution, mais il y a fort à parier qu’un montant similaire viendra s’ajouter également.

«Le timing n’était pas bon avec le gouvernement fédéral, mais nous avons des pourparlers avec eux», soutient M. Beattie.

Premier projet financé par la Chasse à l’as

On se souviendra qu’en 2016, la loterie Chasse à l’as de Dalhousie, présentée en partenariat par le Récréaplex et le Club Rotary, avait atteint un sommet dans la province avec un gros lot de 1,2 million $.

Pour le Récréaplex, l’objectif était d’amasser des fonds afin de renflouer les coffres de l’établissement et, si un montant intéressant était amassé, d’enclencher un projet majeur de rénovation.

Peu d’argent a été utilisé jusqu’à présent, si ce n’est que pour rembourser un prêt contracté à la Ville de Dalhousie ainsi que pour remercier certains organismes de leur aide lors de l’organisation de la loterie. Si bien qu’il reste toujours 750 000$ dans le compte en banque.

«On est très reconnaissant envers la population, car cet argent a non seulement contribué à sauver le Récréaplex, mais il nous permet aujourd’hui d’avoir un petit coussin pour financer des projets importants. On veut vraiment utiliser cet argent le plus judicieusement possible afin de permettre au Récréaplex d’être encore sur pieds dans 30 ans», explique James Beattie.

Plus qu’un complexe sportif

Lors de la conférence de presse, le président du Récréaplex, Gilles Morais, a avancé l’idée que le Récréaplex pourrait devenir plus qu’un complexe sportif.

Selon lui, les infrastructures actuelles – aidée d’un peu de volonté politique – permettraient la mise en place d’un véritable centre de réhabilitation pour accidentés du travail.

Un centre qui pourrait desservir l’ensemble du Nord de la province. Car pour l’instant, les patients du nord doivent se rendre au sud de la province (Grand Bay) pour obtenir des soins semblables. L’idée n’a pas semblé déplaire au maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

«C’est un projet qui est déjà venu sur la table, il y a plusieurs années, mais on a manqué le bateau à l’époque. On a un gymnase et une piscine qui se prêteraient très bien à cela. Et, en boni, on a même un centre de santé communautaire à deux pas d’ici, si jamais on veut ajouter des services. Si on peut faire renaître ce projet, je vais certainement le défendre vigoureusement», promet-il.