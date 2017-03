Elsipogtog: Fredericton et Ottawa rejettent les revendications

Les gouvernements fédéral et provincial nient les revendications du conseil de bande d’Elsipogtog, qui réclame des titres ancestraux sur un territoire recouvrant un tiers du Nouveau-Brunswick.

Fredericton et Ottawa ont déposé leur exposé de la défense au Palais de justice de Moncton, refusant de reconnaître des titres ancestraux de la Première nation d’Elsipogtog sur un vaste territoire qui comprend le Sud-Est, le Kent et une section du centre de la province.

En novembre, des représentants d’Elsipogtog ont déposé une poursuite judiciaire contre les deux paliers du gouvernement devant la Cour provinciale.

Dans leur exposé de la demande, le chef Arren Sock et le responsable du développement Kenneth Francis avancent que leurs ancêtres ont signé, en 1761, un traité de paix et d’amitié dans lequel les Britanniques ont reconnu l’existence des titres ancestraux de la Première nation micmaque sur la région. Ils ajoutent que ces titres n’ont jamais été concédés.

Ils affirment ainsi que les gouvernements ont illégalement accordé des baux, des permis et des allocations à de tiers partis au cours des derniers siècles. Fredericton et Ottawa auraient injustement profité de redevances et d’impôts.

Dans son exposé de la défense, le gouvernement du Canada s’attaque à la question des traités de paix et d’amitié.

Il reconnaît que les Britanniques ont fait la paix avec les communautés micmaques peu après avoir signé des traités avec les Malécites et les Passamaquoddys, en 1760. Cependant, il «n’a aucune connaissance du traité spécifique de 1761» auquel font référence les représentants d’Elsipogtog.

De plus, Ottawa et Fredericton affirment que le peuple micmac d’Elsipogtog n’a pas occupé le territoire réclamé avec la «régularité et l’exclusivité» nécessaire pour établir des titres ancestraux.

«À ce jour, il n’a pas été déterminé que des terres étaient occupées par une collectivité micmaque quelconque avec le degré d’occupation physique et l’exclusivité qui correspond à un titre ancestral», peut-on lire dans l’exposé de la défense.

Ottawa remet également en question l’autorité de MM. Sock et Francis en tant que représentant des Premières nations dans la matière. Il mentionne qu’une section du territoire réclamé par les Micmacs d’Elsipogtog est aussi réclamée par les Malécites. De plus, de nombreuses autres communautés micmaques existaient et existent toujours au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement du Canada affirme aussi que le groupe d’Elsipogtog ne peut pas réclamer des droits sur le territoire traditionnel sans nommer tous les détenteurs de titres en fief simple, c’est-à-dire les propriétaires de terrains, en tant que défendeurs dans le dossier. Cela comprendrait des dizaines de milliers d’individus et d’organismes.

La province du Nouveau-Brunswick est représentée par le procureur William Gould, alors que le gouvernement fédéral est représenté par Susan Inglis, de Justice Canada à Halifax. Le groupe d’Elsipogtog est représenté par l’avocat Bruce McIvor, de First Peoples Law.

Les expropriés de Kouchibouguac

Le groupe d’expropriés de Kouchibouguac représenté par Jackie Vautour et l’avocat Michael Swinwood demande aux représentants de la Première nation d’Elsipogtog de leur concéder le parc national.

En décembre 2015, les expropriés ont lancé des démarches légales devant la Cour fédérale. Ils réclament des titres ancestraux en vertu des racines métisses des expropriés. Ils collaborent avec Stephen Augustine, le chef micmac héréditaire du district Sigenigteouk.

Une année plus tard, des représentants d’Elsipogtog ont lancé une poursuite judiciaire contre Ottawa et Fredericton, réclamant des titres ancestraux sur un vaste territoire qui comprend, entre autres, le parc Kouchibouguac.

Selon Me Swinwood, le Grand Conseil que représente M. Augustine a plus d’autorité que le conseil de bande d’Elsipogtog, car celui-ci a été «imposé» en vertu de la Loi sur les Indiens.

Me Swinwood et l’avocat du groupe d’Elsipogtog, Bruce McIvor, ne se sont pas encore entendus sur un parcours commun, malgré deux conversations téléphoniques.

«Il a besoin de discuter avec ses clients de l’idée d’une coopération. On demande la même chose, soit un titre indigène. Je ne sais cependant pas quelle est la position du groupe d’Elsipogtog vis-à-vis de notre déclaration de titre.»

Le groupe d’Elsipogtog devra évaluer si la concession d’autorité à Stephen Augustine pour Kouchibouguac aura un impact négatif sur sa réclamation du reste du district de Sigenigteouk, qui recouvre près du tiers de la province.

«C’est une question bien importante. Je ne sais pas comment ils vont réagir», affirme Me Swinwood.

L’avocat des expropriés espère qu’une résolution sera trouvée avant sa prochaine conférence téléphonique avec les avocats du gouvernement fédéral, prévue le 3 avril. Il affirme que des conflits semblables entre des conseils traditionnels et des conseils de bande ont lieu à plusieurs autres endroits au Canada.