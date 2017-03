Un épisode de verglas frappera le N.-B. mardi

Plusieurs heures de pluie verglaçante sont attendues mercredi et jeudi dans le nord de la province. - Archives

Les Néo-Brunswickois doivent se préparer à un épisode de verglas «prolongé» qui touchera la province dans la nuit de mardi à mercredi. Et, encore une fois, le Nord n’y échappera pas.

Environnement Canada a émis, tôt lundi matin, un bulletin météorologique spécial en vigueur pour la presque totalité du territoire du Nouveau-Brunswick.

Selon l’agence gouvernementale, une masse d’air beaucoup plus chaud s’approchera des Maritimes mercredi.

«On prévoit un mélange de neige et de grésil mardi soir; les précipitations se changeront en pluie verglaçante au cours de la nuit. La pluie verglaçante persistera pendant plusieurs heures avant de se changer en pluie», indique Environnement Canada.

«Une période prolongée de pluie verglaçante est de plus en plus certaine, particulièrement pour les régions du centre et du nord du Nouveau-Brunswick», précise l’agence.

En janvier, une importante portion de la Péninsule acadienne, du comté de Kent et de la région de Moncton, notamment, avaient été paralysée par une tempête de verglas qui, à son apogée, avait laissé 130 000 clients d’Énergie NB sans courant. Certaines résidences et commerces avaient été privées d’électricité pendant près de deux semaines.