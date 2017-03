Mollusques toxiques: des percées aux États-Unis

Une nouvelle étude scientifique établit un lien entre des phénomènes climatiques cycliques sur la côte ouest des États-Unis et la présence d’acide domoïque dans les mollusques. Les résultats ont de quoi piquer la curiosité au Nouveau-Brunswick, qui n’est pas étranger à cette dangereuse toxine.

Une équipe de chercheurs américains notamment associés à l’Oregon State University se sont intéressés à l’influence de variations climatiques cycliques sur les taux d’acide domoïque dans certains mollusques: El Niño et l’Oscillation décannale du Pacifique. Ces variations ont un impact sur les courants et sur la température de l’eau.

Pour y voir plus clair, ils ont comparé des données climatiques des 20 dernières années à des données sur la présence d’acide domoïque dans des mollusques récoltés au cours de cette période. Leurs conclusions sont frappantes.

Dans une étude publiée plus tôt cette année dans la revue Proceeding of the National Academy of Sciences, ils expliquent avoir constaté l’existence d’un lien entre l’augmentation des taux d’acide domoïque et les phases chaudes des variations climatiques cycliques.

Par la suite, ces scientifiques ont poussé leurs travaux plus loin et ont jeté les bases d’un modèle qui pourrait permettre aux autorités de prédire quand les phénomènes climatiques entraînent des hausses dangereuses de la concentration de la toxine dans les mollusques.

Ces conclusions ne sont pas d’intérêt que pour les producteurs et les consommateurs de produits de la mer de la côte ouest, comme l’explique l’auteure principale de l’étude, Morgaine McKibben, en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

«Il y a des variations climatiques (comme celles étudiées dans le cadre de cette recherche) dans tous les océans. Il y a aussi de grandes variations dans l’océan Atlantique», dit cette chercheuse qui vient d’obtenir son doctorat de l’Oregon State University.

Elle espère donc que des chercheurs de notre côté de l’Amérique du Nord prendront la balle au bond et mèneront un projet semblable pour voir s’il existe un lien entre les phénomènes climatiques cycliques qui affectent périodiquement la température de l’eau en surface et l’acide domoïque.

«Ce serait absolument fascinant de voir s’il y a un lien. J’espère que les conclusions seront appliquées ailleurs pour voir si l’on peut démêler cette relation entre l’acide domoïque et l’eau chaude.»

Lien direct avec le réchauffement climatique?

Tout cela veut-il dire que le réchauffement climatique, qui fait progressivement monter la température des océans, entraînera des efflorescences d’algues et d’importantes augmentations des taux d’acide domoïque dans les mollusques du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs.

Morgaine McKibben reste prudente. L’étude qu’elle a réalisée avec ses collègues ne fait qu’établir un lien entre le réchauffement de l’eau causé par des variations climatiques cycliques et les taux d’acide domoïque dans les mollusques, précise-t-elle.

Un lien entre le réchauffement climatique et l’acide domoïque n’est cependant pas impossible, ajoute-t-elle. «On ne le sait pas. Je pense que c’est possible.»

D’autres études devront être menées pour déterminer si c’est le cas ou non, selon elle.

L’acide domoïque en bref

L’acide domoïque est une toxine qui se trouve dans certaines espèces d’algues microscopiques. Elle se retrouve dans les mollusques lorsque ces derniers se nourrissent de ces algues.

À faible concentration dans les moules et les huîtres et d’autres aliments provenant de la mer, l’acide domoïque ne porte aucun risque pour les humains. C’est une autre histoire lorsqu’elle atteint des taux élevés. Elle peut causer des nausées, de la diarrhée et même la mort.

En 1987, des dizaines de personnes ont été malades et trois d’entre elles sont décédées après avoir consommé des moules de l’Île-du-Prince-Édouard dans lesquelles se trouvaient de fortes concentrations d’acide domoïque.

L’acide domoïque a aussi fait des siennes en 2002, lorsque des taux inacceptables détectés dans des mollusques ont entraîné pendant quelque temps la fermeture de la plupart des zones de collectes du Nouveau-Brunswick.

Plus récemment, soit à l’automne 2016, des zones du sud-ouest du Nouveau-Brunswick et du bassin d’Annapolis, en Nouvelle-Écosse, ont été temporairement fermées à la collecte des mollusques.