Les nids-de-poule nombreux et plus précoces sur les routes

Les nids-de-poule et autres déformations de la chaussée gênent les usagers de la route plus tôt que d’habitude, cette année. La faute à une météo en dents de scie. Les dégâts pourraient être plus nombreux.

Lundi matin, Diane Comeau, de Landry Office, s’est rendue à Tracadie pour faire quelques courses. Elle a été surprise en empruntant la rue Principale en centre-ville.

«J’ai été dérangée dans ma conduite. C’était rugueux», décrit-elle.

Dans cette municipalité du Nord-Est comme ailleurs dans le reste de la province, les chaussées ont commencé à se déformer sous l’effet des rigueurs de la morte-saison. Les nids-de-poule ont fait leur apparition, tout comme les commentaires de citoyens mécontents sur les réseaux sociaux.

Pas de quoi néanmoins ébranler notre conductrice.

«Ça fait partie des particularités de nos hivers. On est habitué.»

À la mairie, Denis Poirier, le directeur général, assure qu’il n’a pas reçu plus de plaintes pour des bandes d’asphalte craquelées qu’à l’accoutumée. Les employés du département d’ingénierie et travaux publics n’en ont pas remarqué davantage que les autres années.

«On suit la procédure. Dès qu’un nid-de-poule est repéré, une équipe se rend sur place pour évaluer sa dangerosité. S’il pose problème, on le recouvre avec un produit temporaire. Dans tous les cas, on place un panneau de signalisation pour alerter les automobilistes.»

Ce mode opératoire est le même dans les autres municipalités. Les réparations profondes ne peuvent se faire avant le retour des beaux jours.

Pas plus de nids-de-poule pour l’instant, néanmoins les usagers de la route constatent qu’ils surviennent plus tôt. À Saint-Léolin, le maire a sollicité son employé saisonnier affecté aux rebouchages de surface en avance.

«Je l’ai fait rentrer la semaine dernière. Normalement, c’est plus à la fin mars que j’ai besoin de lui», indique Mathieu Chayer.

Les périodes successives de gel et de dégel qui caractérisent cet hiver ont favorisé des déformations précoces. Depuis janvier, le mercure joue au yo-yo affichant des températures négatives, puis positives. Et ainsi de suite! Dans les mairies, les caprices de la météo mettent les élus sur leur garde.

«À voir, comment va se terminer la saison! On peut craindre plus de dégâts, reconnaît Denis Poirier. L’entretien des routes et des chemins représente un défi pour toutes les municipalités.»

Les trous, par endroits perçus comme des cratères, sont la hantise des conducteurs. Ils ne sont cependant pas tous synonymes de bris de voiture.

«On peut être surpris, il suffit de faire attention. En hiver, j’adapte ma conduite. Ça signifie que je roule moins vite et que je fixe la route. J’en évite ainsi un maximum», recommande Diane Comeau.

Des routes à éviter

En période de gel et de dégel, il est de ces parcours qu’il vaut mieux éviter. L’évocation seule du chemin des Ressources reliant Saint-Quentin à Bathurst suffit à faire frémir plus d’un automobiliste chevronné.

À Saint-Léolin, le chemin des Boudreau met en émoi les résidants. Ils s’en sont déjà plaints au maire Mathieu Chayer.

«Ils oublient que le village ne peut rien faire. C’est le gouvernement qui en est responsable», rappelle-t-il.

L’élu n’en a pas la confirmation, mais il a bon espoir que cette voie sera entièrement refaite cet été.

«J’ai eu des discussions avec des représentants du ministère des Transports et de l’Infrastructure et ils m’ont informé qu’il figurait parmi leurs priorités.»