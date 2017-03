Personnalité de la semaine: Lisa Boudreau

Les racines acadiennes de Lisa Boudreau sont aussi profondes que son sens de l’entreprise. La femme d’Isle Madame, au Cap-Breton, est la descendante de familles de pêcheurs et de caboteurs acadiens. La cadette d’une famille de sept enfants a grandi près des entreprises de son père, un propriétaire de nombreuses compagnies de pêche.

Une fois adulte, la Néo-Écossaise a travaillé en tant qu’infirmière pendant quelques années avant de se lancer à son tour dans le monde des affaires. Aujourd’hui, elle et son mari, Brian, possèdent un service de distribution de mazout et 12 postes d’essence sur l’île de Cap-Breton. Ils possèdent également un café, la Goélette à Pépé, qui célèbre l’héritage et la culture acadienne dans la région.

Présidente de l’Association touristique et commerciale de l’Isle-Madame et fondatrice d’un programme d’achat local dans sa région, Mme Boudreau promeut la culture acadienne et la voix des femmes en affaire.

Elle est la personnalité de la semaine Radio-Canada / Acadie Nouvelle pour la semaine du 6 mars 2017.

Le 8 mars est la Journée internationale des femmes. Quel conseil donnez-vous aux femmes qui se lancent dans le monde des affaires?

«Le défi, c’est de trouver sa voix. C’est naturel, dans un groupe de personnes, que la femme reste silencieuse. Elle va se demander intérieurement si ses pensées sont en ligne avec celles de tous les autres autour de la table avant de parler. Les hommes ont moins de trouble avec ça. Ils ont tendance à trouver la voix et à se charger de la conversation.»

«Une chose que chaque femme doit faire, c’est de s’assurer qu’elle ne se triche pas elle même dans chaque situation. Elle doit trouver sa voix et l’utiliser. C’est comme ça qu’on découvre qui on est, qu’on prend confiance et qu’on s’assure que nos idées font partie de la conversation, peu importe le sujet.»

Quelle est votre expérience, en tant que femme entrepreneure ?

«Moi, j’ai eu la chance d’être très bien encadrée par les autres femmes du domaine. J’ai été bien reçue et appuyée par celles qui avaient la responsabilité d’accueillir et de grandir le caractère et l’habileté des femmes d’affaires.»

Pourquoi est-il important de faire valoir la culture acadienne à Isle Madame?

«Si on perd ce qui nous rend uniques, ça veut dire qu’on a été assimilés. À la fin de la journée, c’est la volonté qui va décider qui va perdre son identité et qui va la préserver.»

«Le café la Goéllette à Pépé a été créé afin de répondre au besoin de la communauté de partager son histoire et son héritage. Il y a beaucoup de places qui ont un héritage acadien, mais c’est difficile à voir la culture dans sa forme vivante. Dans une petite communauté de pêche, tu peux voir les maisons et les bateaux rouge, rose, vert, bleu. Ce sont les immeubles et les édifices qui parlent. Nous, nous voulions donner la chance aux personnes de parler et de partager leur histoire. C’est ça qui fait vivre une communauté.»

De quelle façon le café met-il la langue française en valeur?

«On est uniques en ce qu’on s’assure que tous nos employés soient capables de s’exprimer confortablement dans les deux langues officielles. Chaque client est accueilli avec un “Hello, Bonjour”. On veut s’assurer que chaque personne qui entre sait qu’elle peut être servie dans la langue de son choix. Ç’a donné beaucoup d’espoir et d’encouragement à ceux qui travaillent fort pour conserver la langue française dans la région.»

Votre café célèbre votre héritage en tant que descendante de marchand de biens par voie marine. Quel était ce mode de vie?

«C’était une partie importante de notre héritage ici à Isle Madame. Le port d’Arichat était l’un des ports les plus importants dans l’est de l’Amérique. Autrefois, les caboteurs allaient de place en place en vendant des choses ou en les emportant à leur famille. Dans un voyage, mon grand-père pouvait transporter des patates de l’Île-du-Prince-Édouard, du charbon des mines à Sydney, puis du sel d’ailleurs. Certains caboteurs qui faisaient le tour du monde. Le plus long voyage a duré un an, sept mois et six jours. Il s’était rendu en Australie et en Afrique dans le même voyage en achetant et en vendant des biens d’un port à l’autre.»