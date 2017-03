En vacances en Floride, leur maison est détruite dans un incendie [vidéo]

Un incendie a ravagé une maison de Dieppe, dimanche soir. Les propriétaires étant partis en vacances, personne n’a été blessé.

Ce sont des voisins qui ont signalé l’incendie au 923, rue Amirault, vers 21h35

«Des voisins ont vu des flammes sortir de la toiture. Nous sommes arrivés là et on a vu que c’était bien le cas. On a donc immédiatement commencé les procédures pour éteindre le feu», a expliqué le chef du Service d’incendie de Dieppe, Conrad Landry.

Avec des rafales à plus de 40 km/h, la température ressentie au moment de l’incendie dimanche soir plongeait à -19 degrés.

«Les conditions étaient très difficiles dimanche soir en raison du froid. L’eau gelait. Nos appareils respiratoires gelaient aussi. Il y avait de l’eau partout, donc tout était glissant. Tout ça faisait en sorte que les conditions ont été difficiles, mais on a réussi à combattre le feu», a expliqué M. Landry.

La maison est, selon le Service d’incendie, une perte totale. Même s’ils ont maîtrisé le feu en 30 minutes, il aura fallu plus de quatre heures aux pompiers pour éteindre tous les points chauds. Le brasier a atteint le grenier.

«Le feu a monté dans la toiture. Il a donc fallu envoyer de l’eau dans le grenier et ç’a coulé partout dans la maison, même dans la partie moins affectée. Donc, c’est sûr que c’est une perte totale», a précisé le chef pompier.

Les pompiers devront prendre toute la journée de lundi pour mener leur enquête puisque tout est gelé dans la maison. Le sous-sol a été inondé. Toute cette eau a gelé aussi. Les enquêteurs devront tout dégeler avant de pouvoir faire leur travail.

«Il n’y avait personne dans la maison. Ils étaient partis en vacances. C’est la bonne nouvelle. Personne ne s’est blessé. Aucun pompier n’a été blessé», a indiqué le pompier.