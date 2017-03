Attaque au bâton de baseball: l’agresseur libéré

Joel Robichaud a recouvré la liberté. Sa détention a pris fin à l’issue de sa comparution de mardi après-midi, en cour provinciale de Caraquet. L’homme de 39 ans était emprisonné depuis la mi-octobre suite à une agression au bâton de baseball, à Tracadie dans le quartier de Six Roads.

Il était poursuivi pour quatre chefs d’accusation parmi lesquels des violences avec arme et des menaces de mort. Lors d’un précédent passage au tribunal, le mis en cause avait plaidé coupable. Mardi après-midi, face à la juge Yvette Finn, il a maintenu son plaidoyer.

En guise de sentence, la magistrate a suivi les recommandations conjointes des avocats de la Couronne et de la défense. Elle l’a condamné à un an de prison, divisant la peine en incarcération ferme et avec sursis.

Compte tenu de ses mois passés en détention provisoire, Joel Robichaud est reparti libre du palais de justice. Une période de probation de deux ans a été prononcée à son encontre. Il lui est interdit d’entrer en contact avec la victime.

Le 17 octobre en soirée, la GRC a été appelée après une violente altercation survenue dans une habitation de la route 150 à Six Roads. À leur arrivée sur les lieux, les gendarmes ont trouvé un homme ensanglanté.

Il venait de recevoir plusieurs coups de bâton de baseball et accusait Joel Robichaud de les lui avoir assénés. Au terme de leurs investigations, les enquêteurs ont établi l’origine du différend entre les deux hommes.

Tout est parti d’un cellulaire qui appartenait à une amie de la victime et qui s’est retrouvé entre les mains du trentenaire. Celui-ci a été sommé de le rapporter sous peine de représailles. Joel Robichaud s’est exécuté. Il s’est présenté avec un bâton de baseball en aluminium.

Le ton a monté entre les deux individus. Ils en sont venus aux mains. La victime a été frappée plusieurs fois à la tête. Les médecins qui l’ont soignée à l’hôpital aussitôt après les faits ont diagnostiqué une commotion cérébrale ainsi que des fractures aux doigts et au nez.

L’accusé n’a pas été épargné dans la bagarre. Il a lui aussi été sévèrement blessé au genou et à l’épaule. Au tribunal, il avait le bras gauche en écharpe. Son avocat, Me Serge Robichaud, a indiqué à la cour qu’il avait subi une intervention chirurgicale.

Joel Robichaud n’en a pas fini avec la justice. Il comparaîtra à nouveau en Cour provinciale pour répondre d’une autre dénonciation toujours reliée à cette affaire. En cours de procédure, les charges contre lui se sont alourdies.

Il lui est reproché d’avoir occasionné des lésions corporelles aux gendarmes qui ont procédé à son interpellation et de leur avoir opposé une résistance. Dans ce dossier, il plaide non coupable.