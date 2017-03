Saint-Léonard: un nouvel immeuble dès juillet pour la GRC

Les travaux de construction du nouvel immeuble de la GRC à Saint-Léonard allant bon train, l’édifice fédéral ultramoderne pourrait fort bien accueillir sous peu ses premiers policiers.

Après une dizaine d’années d’attente et une année complète de travaux, l’immeuble devrait finalement ouvrir ses portes en juillet a confirmé la GRC à l’Acadie Nouvelle.

Construit au coût de 12,4 millions $, l’édifice est situé sur un terrain du chemin Laplante, à quelques pas de l’édifice municipal de Saint-Léonard et des sorties menant à la route Transcanadienne.

La GRC avait indiqué en 2016 vouloir regrouper l’ensemble des services et des effectifs de la GRC du Nord-Ouest, dans un territoire compris entre Perth-Andover et Saint-François de Madawaska.

Une cinquantaine d’agents devraient travailler à cet endroit au sein des services généraux de la police de même qu’à la division des opérations fédérales.

Il estime que cette construction pourrait fort bien se traduire par une relance du marché immobilier et une certaine revitalisation de l’économie de la localité.

Une visite récente du chantier a permis de constater l’avancement des travaux de construction et les mesures de sécurité qui les entourent.

«Il est interdit, même pour un policier, d’avoir accès à l’intérieur de l’immeuble», a affirmé sur place le gérant du chantier.

La GRC a indiqué prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et l’intégrité des lieux, en interdisant tout d’abord l’accès aux curieux et en procédant à des vérifications des antécédents criminels de tous les travailleurs oeuvrant sur le site.

«On parle quand même de la construction d’un édifice de police, on doit s’assurer d’enquêter au sujet des entreprises et des travailleurs impliqués», a expliqué Hans Ouellette, porte-parole de la GRC.

Selon lui, ce nouveau milieu sera des plus bénéfiques, et ce, tant pour les policiers et les fonctionnaires que pour les personnes arrêtées ou interrogées par la GRC.

«Être capable de travailler dans un lieu où tout est propre et moderne, ça ne peut que faire du bien à tout le monde et à la communauté».

Le maire de Saint-Léonard, Carmel Saint-Amand estimait lors de l’amorce des travaux que cette construction pourrait fort bien se traduire par une relance du marché immobilier et une certaine revitalisation de l’économie de la localité.