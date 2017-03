Équité salariale: des progrès, mais encore du chemin à faire

Même si un certain rattrapage a été effectué, la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick exhorte le gouvernement Gallant à passer à l’action dans le secteur public et à dicter des normes pour le privé.

Dans le cadre la Journée internationale des droits des femmes, mercredi, la Coalition a souligné les progrès accomplis tout en précisant qu’il restait du chemin à parcourir.

«L’équité salariale (un salaire égal pour un travail de valeur égale) a progressé en terme de victoires et de reconnaissance au Nouveau-Brunswick, au cours des dernières années. Les efforts collectifs d’organismes communautaires et des syndicats, en partenariat avec notre regroupement, ont rapporté des dividendes. Mais il reste du chemin à faire pour l’atteindre l’équité de manière complète dans la province», a mentionné la présidente de la Coalition, Vallie Stearns-Anderson.

Le regroupement a rappelé qu’en 2016, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a procédé à des réajustements d’équité salariale pour les travailleuses de soutien en éducation et pour les sténographes judiciaires. Des rapports démontrent par contre l’iniquité à laquelle font face des employées des services de soutien à domicile aux aînés et des garderies éducatives.

«La suite logique de cette reconnaissance de l’iniquité salariale est l’action et les changements pour y mettre fin. Il faut s’assurer que la Loi de 2009 sur l’équité salariale soit pleinement mise en œuvre. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit tenir ses promesses dans son intention d’améliorer la situation», a commenté la directrice générale de la Coalition, Johanne Perron.

Pour la Coalition, le gouvernement provincial doit exiger des plans d’équité salariale aux organismes employant 50 employés et plus qui font affaire avec lui.

Selon Mme Perron, une loi doit aussi être mise en place pour le secteur privé, où travaillent 65% des Néo-Brunswickoises, parce qu’à ce chapitre, l’équité salariale relève davantage du bon vouloir des employeurs.

«L’écart salarial a diminué au cours des deux dernières décennies, c’est une chose en soi, mais il faut continuer à travailler pour atteindre l’équité. Dans le secteur public, on commence seulement la mise en oeuvre de la loi et on enjoint le gouvernement Gallant à presser le pas. Par contre, dans le secteur privé, ça revient à la discrétion des employeurs et il va aussi falloir que ça bouge. Ça va prendre des normes pour s’en assurer. On ne pourra pas tout corriger d’un seul coup de baguette magique», a poursuivi la directrice générale de la Coalition.

Selon Mme Perron, il est difficile d’évaluer le pourcentage quant à l’écart des salaires versés aux hommes et aux femmes du Nouveau-Brunswick. Plusieurs critères entrent en ligne de compte, dont les tâches, les responsabilités et les conditions de travail.

«On n’a qu’à penser aux salaires versés pour les services de soutien à domicile, des postes occupés majoritairement par des femmes. En moyenne, le taux horaire est de 13,15$. Ce sont des services importants dans nos milieux. Les salaires sont trop bas quand on considère les responsabilités de ces travailleuses qui accompagnent des personnes vieillissantes non pas juste à survivre, mais à s’épanouir. Il y a un gros rattrapage à faire. Il faut continuer à sensibiliser. La répétition du message est également importante. Quand les gens y réfléchissent sérieusement, ils comprennent le pourquoi des revendications», a poursuivi Mme Perron.

La directrice de la Coalition est d’avis qu’il y a des avantages pour un employeur d’établir l’équité salariale dans son entreprise.

«Avant tout, c’est une question de justice interne. Aussi, ça pourrait lui permettre d’éviter des problèmes de roulement de personnel», a-t-elle cité en exemple.