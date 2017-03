Une famille en détresse secourue en forêt

La GRC, avec l’aide du ministère des Ressources naturelles, Ambulance Nouveau-Brunswick et les équipes de recherche et de sauvetage au sol du comté de Charlotte, de York-Sunbury et de la vallée, a secouru une famille en détresse dans les bois.

Lundi, vers 23h, la police a reçu un appel 911 du conducteur d’un véhicule hors route qui était tombé en panne dans un secteur boisé près d’Utopia, une communauté située à environ 115 km au sud de Fredericton.

Le conducteur avait deux autres personnes avec lui. La police craignait pour leur santé parce que, selon les prévisions météorologiques, la température allait descendre bien au-dessous de 0 degré Celsius.

L’homme, une femme et un garçon âgé de moins de 10 ans ont tous été localisés le mardi peu après 4 h. Ils marchaient sur un sentier dans un secteur très isolé près de la route 585.

Personne n’a été blessé.