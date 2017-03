Journée internationale des femmes: «Fière de ma génération!»

«Être femme en 2017, qu’est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je n’ai jamais été un homme». Roxann Guerrette ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle saisit les occasions qui se présentent devant elle.

On connaît Roxann Guerrette, la présidente de la Fédération des étudiantes et des étudiants du campus universitaire de Moncton. On la connaît moins comme chercheuse à l’Institut atlantique de recherche sur le cancer et entrepreneure qui propose une solution pour optimiser la production d’énergie à partir de méthane.

L’Acadie Nouvelle lui a parlé, ainsi qu’à d’autres intervenantes du milieu, afin de savoir quels sont les défis auxquels les jeunes femmes font face en 2017.

«Je suis fière de dire que ma génération a de moins en moins de problèmes. Je trouve qu’il y a définitivement un progrès», a lancé d’emblée Mme Guerrette.

Effectivement, au Nouveau-Brunswick, au moins 50% de la main d’oeuvre est féminine et les femmes sont plus éduquées que les hommes, selon la directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale, Johanne Perron. Nous sommes par contre encore loin de l’équité salariale. Le revenu moyen des hommes est encore 8% plus élevé que celui des femmes pour un travail de valeur égale.

«Pourtant, l’écart du salaire horaire est encore à 8,2%. Ça représente une grande amélioration comparativement à 20 ans passés, il faut le reconnaître, mais est-ce que les femmes ne devraient-elles pas avoir le même salaire moyen que les hommes?», a rappelé Mme Perron devant une centaine de personnes au Forum de la Journée internationale des femmes à Moncton, mercredi.

Dans son équipe de recherche et dans son conseil d’administration à la FÉÉCUM, Roxann Guerrette est la seule femme.

«Je me lance entrepreneuriat et je suis souvent la seule femme, mais je ne me suis pas sentie discriminée. C’est sûr que dans un poste de pouvoir, j’ai probablement plus de défis qu’un homme, mais je trouve que notre génération fait beaucoup de progrès. Évidemment, il reste beaucoup de travail à faire», a-t-elle ajouté.

Ce travail qui reste à accomplir – faire valoir les droits des femmes – est la mission du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Valery Savoie en est la présidente.

«Toute la société nous imbrique dans des rôles qui ne nous appartiennent pas nécessairement, mais qui nous sont appris. On apprend ces choses-là. On apprend comment devenir une femme. On apprend comment devenir un homme. Mais ce n’est pas nécessairement la vérité. Ce n’est pas nécessairement ce qu’est un homme ou une femme. Oui, c’est dans un processus d’apprentissage qu’on apprend à devenir ou à être actif dans la participation de l’inégalité des genres», a rappelé Mme Savoie.

Le rôle que devraient jouer dans la société les hommes et les femmes est si bien incrusté qu’il a été difficile pour un enfant âgé de 8 ans d’arriver à comprendre qu’une femme peut être propriétaire d’une entreprise, il y a deux ans à peine.

«Ça m’a frappé, il y a deux ans. Une jeune fille âgée de 7 ou 8 ans m’a dit qu’elle ne comprenait pas pourquoi c’était moi qui suis propriétaire. Pour elle, dans sa tête, puisque sa mère est une femme au foyer, tous les entrepreneurs propriétaires d’une entreprise étaient des hommes», a raconté la propriétaire et sommelière du Nouvo Caveau de Paquetville, Sonia Jalbert.

Afin de briser le moule qui est parfois imposé par la société, il faut continuer à militer pour les droits des femmes, soutiennent nos intervenantes.

«Je pense que c’est aux femmes maintenant de saisir les occasions. On a une journée pour les droits des femmes et il faut continuer à militer pour ça. De ce fait, il faut continuer à avancer et de trouver les opportunités qui nous amènent au premier plan», a déclaré Mme Guerrette.

L’inquiété salariale entre les hommes et les femmes est entre autres causée par le fait que les emplois traditionnellement féminins sont moins bien rémunérés que les emplois traditionnellement masculins. Est-ce que les femmes devraient viser d’autres emplois?

«Les femmes devraient-elles changer de domaine pour avoir un meilleur salaire? Bien sûr, elles devraient avoir accès à tous les emplois, mais si leur but est atteindre le même salaire que les hommes, il faudrait y penser», a avancé Johanne Perron.

Des obstacles à l’égalité des genres demeurent encore en 2017. Ces obstacles, on peut les surmonter, soutient Mme Savoie.

« Il y a donc des défis. Ils ne sont pas insurmontables, ils sont réalisables, mais ça demande des efforts continus, constants et puis je crois qu’il y a quand même un avenir optimiste devant nous », a conclu la présidente du Regroupement féminisme.