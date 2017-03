Les microbrasseries du Sud-Est unissent leurs forces

Les microbrasseurs de la région de Moncton se rassemblent pour créer un collectif. Ensemble, ils espèrent faire découvrir leur produit et partager leur goût de la bière artisanale.

Au cours des deux dernières années, l’offre de bière artisanale a véritablement explosé dans le Grand Moncton.

La renommée Pump House côtoie désormais l’Acadie-Broue brassée sur le campus de l’Université de Moncton, la Beckwith Road des frères Mitch et Mark Symes, la Celtic Knot de Riverview, la nanobrasserie du restaurant Tide & Boar, ou encore la Bore City Brewing, lancée il y a un an par trois amateurs de houblon.

La microbrasserie Flying Boats de Shediac et la cidrerie du Verger Belliveau viennent terminer le tableau. Ensemble, ils ont formé le Moncton Craft Brewers Collective. Leur objectif: gagner en visibilité et ouvrir les horizons des consommateurs.

«On veut travailler ensemble pour faire grandir le mouvement des microbrasseries dans la région, explique Sonya Bourgeois, représentante des ventes au Verger Belliveau. À Fredericton, c’est beaucoup plus connu, il y en a une douzaine. Les gens les supportent et sont plus connaisseurs. Ici, on est un peu en retard.»

Au cours des prochaines semaines, les membres du collectif participeront au Craft Beer Festival de Fredericton le 11 mars, au Beerfest de Saint-Jean le 8 avril et à l’Atlantic Beer Festival, qui se tiendra à Moncton les 27 et 28 mai.

À l’avenir, ils comptent organiser leurs propres événements comme des dégustations pour mieux se faire connaître.

«Ce sont des boissons uniques faites ici. Il faut que les bières artisanales deviennent plus accessibles, et que les gens aient la chance d’y goûter et de développer le goût», estime Sonya Bourgeois.

Jamie Melanson l’un des fondateurs de Bore City Brewing est convaincu que le potentiel est immense dans la région. En compagnie de Denis Babineau et de Stéphane Cormier, il a transformé son sous-sol en petite brasserie. Depuis un an, Jamie y brasse la Marécage, la Mondo ou encore la Spacetime Odyssey.

Leur production est entièrement stockée sous forme de fûts qui sont ensuite vendus à des bars de Moncton. Leur volume reste limité à environ 180 litres par mois et ne permet pas de répondre à une demande grandissante. Distribuée dans le cadre du programme de Growler d’Alcool NB, leur bière a été écoulée en quelques heures seulement.

«Je dois dire non à certains clients potentiels, explique le jeune brasseur. C’est un marché encore sous-développé à Moncton, plusieurs d’entre nous aspirent à prendre de l’expansion et je suis certain que d’autres microbrasseries vont naître d’ici l’an prochain. La demande est là et l’offre est bien plus diversifiée qu’il y a dix ans. Les ventes ne sont pas comparables à celles des brasseries industrielles, mais on veut montrer qu’il y a bien plus que Molson et Budweiser.»

L’idée de se fédérer est venue très naturellement, affirme Jamie Melanson. Selon lui, la coopération fait partie de l’identité des microbrasseries.

«C’est bon de se rencontrer, de parler de nos expériences et des obstacles qu’on a rencontrés. C’est un milieu de réseautage, on partage beaucoup d’informations entre nous. Ce qui est aussi plaisant dans ce métier, c’est que tu travailles pour toi-même. Tu as la liberté de créer tes propres recettes.»