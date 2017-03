Mieux-être: les mentalités évoluent, l’industrie fait des affaires d’or

Martine Basque et le Dr Guillaume Olivier Brideau (derrière le comptoir), les responsables du nouveau commerce Innata à Tracadie, ici avec un de leurs clients fidèles, Richard Losier (à gauche).

La santé, la forme et les produits naturels n’occupent plus seulement les pages des magazines de la presse spécialisée. Ils envahissent les esprits, les estomacs et les étagères des garde-manger. Les experts parlent d’une profonde évolution des mentalités.

Passé les agapes riches et gourmands de fin d’année, Richard Losier a décidé de se reprendre en main. Il fait plus attention à ce qu’il mange. Chez lui à Tracadie, il s’adonne régulièrement à une trentaine de minutes de marche sur son tapis roulant.

«Depuis le début de l’année, j’ai perdu huit kilos», révèle-t-il.

Son bilan est sans appel et suffisant pour le motiver à continuer.

«Je me sens mieux!»

Il n’est pas le seul à revoir son hygiène de vie. Les adeptes de la bonne forme sont de plus en plus nombreux. Le 18 février, à Néguac, l’Association canadienne pour la santé mentale a organisé sa sixième journée Wow, ça fait du bien.

Au programme, une conférence sur les secrets d’une existence heureuse animée par le Dr Samuel Daigle, une initiation au yoga et d’autres activités. L’événement était gratuit et sur inscription.

«Nous avons rassemblé 250 personnes. C’était au-delà de nos espérances», mentionne Lucie Robichaud, coordonnatrice à l’association.

Comment explique-t-elle ce succès?

«Je crois que c’est une conséquence de la crise du verglas. Après cet épisode surréaliste, les gens ont besoin de partager de bons moments.»

La Dre Melissa Blake, naturopathe à Dieppe, y voit surtout l’indicateur d’un profond changement.

«La population se montre préoccupée par les questions qui touchent la nutrition et leur santé. On l’observe depuis une quinzaine d’années. C’est une évolution constante et qui ne se limite pas à un effet de mode.»

La spécialiste exerce depuis 10 ans. Si à ses débuts elle était essentiellement sollicitée par des femmes aisées, elle accompagne désormais un large public.

«Les hommes s’y sont mis

, les jeunes aussi. Tous ont le même objectif premier: se sentir bien.»

Pour ces personnes soucieuses de leur vitalité, la démarche est plus facile qu’avant.

«Les produits sont accessibles.»

Cela met en évidence une autre transformation. La tendance du bien-être gagne du terrain sur le plan commercial. Elle inonde les allées des supermarchés.

En mars 2016, l’aménagement intérieur de l’épicerie Coop IGA Extra de Caraquet a été revu. L’occasion pour les dirigeants d’accorder une place plus importante aux produits santé et naturels.

«Ils occupent trois allées maintenant. C’est un courant généralisé, à la demande des consommateurs», renseigne Carl Desjardins, le directeur général.

Dans les centres-ville, des magasins spécialisés sont créés. Dernier exemple en date dans la Péninsule acadienne, le commerce Innata a ouvert ses portes en décembre, à Tracadie.

Il se compose d’un coin où le Dr Guillaume Olivier Brideau pratique la chiropractie. Pour ce faire, il utilise une technologie moderne qui évalue l’état du système nerveux et de la colonne vertébrale d’une personne.

«Ça donne un bilan objectif», souligne-t-il.

Dans une autre partie, la naturopathe Martine Basque prodigue ses conseils et vend divers articles. À peine en activité, Innata provoque déjà des émules. Pour y manger le midi, il faut réserver. Certaines journées, le Dr Brideau n’a plus de disponibilités.

«La population de la Péninsule est prête à avoir ce genre de commerce. On assiste à un éveil des esprits pour tout ce qui concerne la prévention et la préservation de la santé», commente Martine Basque.

Comme tout marché lucratif, il y a à prendre et à jeter. Quelques clics sur le net et vous voilà à lire un quelconque article pseudo-scientifique vantant les mérites indispensables de tel aliment ou telle machine.

Nouvelle recherche web et vous voici en relation avec un super coach qui vous garantit l’allégresse et la fortune du cœur. Seule condition: suivre son programme de deux, quatre ou six semaines.

Pour y accéder, rien de plus simple. Il vous suffit de puiser dans votre autre fortune… celle de votre porte-monnaie. Gare aux improbables discours et aux imposteurs!

La Dre Melissa Blake met en garde: «Avant de se lancer, il est préférable de consulter un vrai professionnel. Au Nouveau-Brunswick, tous les praticiens diplômés sont référencés. La santé n’est pas un jeu.» n

Prendre soin de soi: pas si compliqué

Prendre soin de soi ne nécessite pas forcément de gros efforts et un investissement considérable.

Gisèle Breau a trouvé sa recette du bonheur. Au moins deux fois par mois, elle s’accorde une journée rien que pour elle.

«Je me déconnecte. Je vais voir un bon film ou je me paye un resto. S’il fait beau, je vais faire une grande marche ou un tour en vélo. Sinon, je reste chez moi et je dessine.»

Cette résidante de Shippagan n’est pas une privilégiée. Elle dirige un foyer pour jeunes en difficulté. Le stress fait partie de son quotidien. En dehors de ses obligations professionnelles, Gisèle Breau s’investit beaucoup dans sa communauté.

«Donner aux autres, c’est bien, mais jusqu’à un certain point. La vie ne s’arrête pas au travail. La vie, c’est plus que ça. Avec nos rythmes effrénés, c’est important de se gâter.»

Quand elle ne se permet pas ses pauses mensuelles, elle utilise son arme secrète et que nous possédons tous: le rire!

«Il a des bienfaits incroyables. Rire oblige à être sociable. Ça n’amène que du positif. M’amuser est mon meilleur remède contre la tristesse et la morosité.»

Depuis qu’elle a adopté ce régime de vie, elle se sent «plus calme, plus heureuse».

Le bien-être est souvent (et à juste titre) associé à une saine alimentation. Dans ce domaine, les réticences à modifier le contenu de son assiette sont légion.

«Pour certaines personnes, ça peut représenter un sérieux défi. La dépendance au sucre existe. En consommant des plats préparés, les gens ont l’illusion que c’est pratique, moins cher et rapide», observe la Dre Melissa Blake.

Cette naturopathe à Dieppe l’assure néanmoins, surveiller ce qu’on mange n’est pas compliqué.

«Privilégier les fruits et les légumes, boire de l’eau, se détourner de la nourriture industrielle, tout le monde peut le faire.»

Dans son commerce Innata à Tracadie,la naturopathe Martine Basque s’applique elle aussi à combattre les a priori.

«On s’imagine qu’avoir une bonne alimentation se résume à manger du tofu et du brocoli. C’est associé à la privation et au manque de goût. C’est faux!»

Chaque jour, du lundi au samedi, elle propose pour le dîner un repas végétalien* en misant sur le mélange des saveurs.

«Mes plats ne sont pas difficiles à préparer.»

Pour le prouver, elle projette de donner des cours de cuisine en avril ou en mai.

S’octroyer un jour de congé, rire ou bien se nourrir, il en faut peu pour afficher un grand sourire. À chacun de trouver sa formule plaisir.

*La cuisine végétalienne exclut les ingrédients d’origine animale: viande, poissons, mais aussi œufs, produits laitiers, miel…