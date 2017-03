Un nouvel envahisseur au Nouveau-Brunswick

La progression de la carpe asiatique dans le fleuve Saint-Laurent et certains cours d’eau québécois n’inquiète pas outre mesure dans la Baie des Chaleurs. Mais cette espèce envahissante, qui s’est invitée dans l’Est du pays, n’est pas pour autant la bienvenue dans la région.

Directrice scientifique pour le compte du Conseil de gestion du bassin versant de la Rivière Restigouche (CGBVRR), Carole-Ann Gillis en connaît un chapitre sur les espèces envahissantes. Elle a notamment étudié de près la fameuse algue Didymo saprolegnia lors de sa prolifération dans la Restigouche et ses tributaires. Il va donc de soi qu’elle voit d’un mauvais œil l’arrivée potentielle de toute autre espèce non indigène.

Le cas de la carpe asiatique, une nouvelle espèce qui a fait depuis peu son arrivée au Québec, en est un exemple. Présente dans les Grands Lacs, elle descend le fleuve Saint-Laurent. Des spécimens ont même été retrouvés à 16 endroits, dont certains tout près du lac Saint-Pierre, non loin de Trois-Rivières.

Compte tenu de cette prolifération, la scientifique suit la situation de près, bien qu’à première vue, il semblerait que ce poisson ne soit pas une menace immédiate pour le saumon.

«Il s’agit d’un poisson herbivore, donc il ne se nourrit pas d’autres poissons. Par contre, son arrivée en masse pourrait chambouler l’écosystème des lacs et des rivières. Et là, ça pourrait être dévastateur», explique Mme Gillis, faisant référence au fait que ce poisson – qualifié de vorace – pourrait consommer la nourriture des autres espèces.

Signe positif toutefois pour les cours d’eau de l’Est du pays comme la Restigouche, il s’agit d’un poisson d’eau douce qui ne tolère pas bien l’eau salée. Il serait donc peu probable, selon la scientifique, qu’il remonte le fleuve jusqu’à son embouchure et qu’il redescende ensuite vers la Baie des Chaleurs.

«Ce poisson a été introduit au pays par l’homme. On n’a encore jamais pêché de carpe asiatique dans le coin et la seule façon, selon moi, de l’introduire dans notre écosystème, serait aussi par voie humaine. Par ailleurs, c’est un poisson qui se tient également davantage en lac qu’en rivière en raison de la plus grande abondance de nourriture. Donc s’il devait y avoir une introduction, ce ne serait pas vraiment en rivière, mais davantage dans les lacs. Ce qui n’est guère mieux puisque ces habitats sont aussi fréquentés par les saumons», dit-elle.

Localement, il n’y aurait rien selon elle que l’on puisse faire à ce moment pour freiner une éventuelle invasion, sinon de la sensibilisation auprès des usagers. Au Québec, le ministère la Forêt, de la Faune et des Parcs a d’ailleurs émis une directive pour interdire la pêche à l’aide de poissons-appâts, question de dissuader les pêcheurs qui voudraient utiliser ce poisson comme appât pour capturer d’autres espèces. «Mais encore là, c’est surtout un type de pêche qui se fait dans les lacs et non sur des rivières comme la Restigouche par exemple», souligne Mme Gillis, notant que cette réglementation entrera en vigueur à compter du 1er avril.

Autre inquiétude

À ce stade, «l’invasion» de la carpe asiatique inquiète beaucoup moins le CGBVRR que l’augmentation rapide des populations d’une autre espèce, le bar rayé. Contrairement à la carpe asiatique, le bar rayé est une espèce indigène au Nouveau-Brunswick et à la Gaspésie qui se nourrit de petits poissons. Il y a quelques années à peine, ce poisson était en danger de disparition. Les efforts de rétablissements des populations ont toutefois tellement porté fruit qu’il pourrait bien perdre son statut d’espèce menacée sous peu.

«On commence à voir ce poisson plus fréquemment et en plus grande abondance dans l’estuaire de la Restigouche», confirme Mme Gillis.

Le bar rayé fraye dans la Miramichi puis, vers la fin mai, remonte la côte et pénètre dans l’estuaire de la Restigouche avant de poursuivre son chemin vers la Gaspésie.

Le CGBVRR suit de l’évolution du bar rayé, au point d’avoir entamé une étude sur le sujet, l’an dernier.

Cette étude d’observation et de récolte d’échantillons sur la consommation du bar rayé se poursuit cette année. C’est que le bar rayé est reconnu comme prédateur naturel du saumon, tout comme les phoques, les cormorans ainsi que, bien entendu, l’humain.