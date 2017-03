Privatisation dans les hôpitaux: le ministre campe sur sa position

Le projet de confier la gestion des services non médicaux des hôpitaux à une entreprise privée se confronte à l’opposition de nombreux organismes et de la direction du Réseau de santé Vitalité. Malgré la grogne, le ministre de la Santé, Victor Boudreau, n’entend pas faire volte-face.

Le gouvernement provincial compte privatiser la gestion de l’entretien ménager, des services alimentaires et du transport des patients dans les hôpitaux. Un contrat d’une durée de 10 ans est sur le point d’être signé avec l’entreprise française Sodexo.

L’idée a rapidement provoqué une importante levée de boucliers.

Le Conseil des syndicats hospitaliers du N.-B. craint une détérioration de la qualité de la nourriture et une prolifération des bactéries. L’organisme Égalité Santé en Français ainsi que les médecins et les dentistes du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont ont publiquement exprimé des craintes similaires.

Le Réseau de santé Vitalité n’accepte pas non plus de voir le contrôle des services non médicaux lui échapper. En juin 2016, le conseil d’administration de Vitalité s’était positionné à l’unanimité contre une telle réforme.

Le 28 février, le conseil d’administration a demandé une rencontre d’urgence avec Victor Boudreau. Il demande au ministre de clarifier son rôle, de partager l’information sur les négociations en cours et de préciser les économies attendues.

En effet, la direction de la régie francophone estime pouvoir économiser 25,7 millions $ sur 10 ans dans ces services, alors que les épargnes de la proposition de Sodexo sont évaluées à 22,2 millions $.

Victor Boudreau ne fléchit pas

Cette large opposition n’a pas fait changer d’avis Victor Boudreau. Dans un courriel, le ministre confirme sa volonté de mener la réforme à son terme.

«Nous sommes engagés à aller de l’avant avec la mise en œuvre de l’une de nos plus importantes initiatives de la révision stratégique des programmes, soit la sous-traitance de la gestion des services d’entretien ménager, des services de portier et des services alimentaires dans les hôpitaux, écrit-il. Ce projet est une continuation du travail commencé par le gouvernement précédent et sa mise en œuvre commencera dès le travail de planification et de négociation achevé.»

Selon lui, la privatisation permettra à la province d’économiser 9,3 millions de dollars chaque année. M. Boudreau assure qu’il rencontrera les syndicats concernés, tout comme la direction de Vitalité, sans préciser de date.

«En tant que ministre de la Santé, je m’engage à respecter toutes les conventions collectives touchées par ce projet et à travailler avec les syndicats. J’ai reçu une demande du Réseau de santé Vitalité pour une rencontre au sujet de cette initiative, et j’ai l’intention de les rencontrer pour discuter du projet davantage prochainement.»

La SANB dénonce la fermeture du ministre Boudreau

Kevin Arseneau, le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, déplore le fait que la position des opposants à la privatisation ne soit pas prise en compte.

«Victor Boudreau est usé par le pouvoir, il n’écoute plus les gens», lance-t-il.

Kevin Arseneau ajoute que la privatisation est en contradiction avec la nouvelle politique d’achat local de la province, qui prévoit de rendre les produits locaux disponibles dans les institutions publiques.

«On dirait qu’il n’y a aucune écoute entre les ministères», lâche-t-il.

Le président de la SANB soulève des inquiétudes en ce qui concerne le droit de gouvernance de Vitalité, le droit des employés de pouvoir travailler en français et le droit des citoyens à recevoir un service dans leur langue.

Kevin Arseneau craint également pour la santé des patients.

«L’alimentation dans les hôpitaux, c’est la base du rétablissement du patient. C’est l’occasion d’éduquer à la bonne nutrition. En privatisant, l’idée n’est plus de sensibiliser mais de faire du profit.»