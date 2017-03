Les Snowskates suscitent la curiosité au Sugarloaf (vidéos)

À mi-chemin entre un ski et un patin, les Sled Dogs Snowskates connaissent un certain succès au centre de ski du parc provincial Sugarloaf depuis leur introduction en début de saison.

Le centre restigouchois est le seul de la province à proposer cette botte de ski modifiée à laquelle on a greffé, à titre de semelle, une lame de ski alpin.

«Ça ne laisse personne indifférent. Les gens voient ça et ça les intrigues. Beaucoup se laissent tenter et en louent une paire pour quelques heures. Et les commentaires que l’on reçoit généralement sont très positifs», confie le directeur général du parc, Greg Dion.

«Ça peut paraître intimidant au départ, mais c’est plus facile à maîtriser que ça en a l’air. Et c’est d’ailleurs ce que j’entends le plus souvent, des gens qui croient qu’ils vont se tuer avec ça dans les pieds, mais qui, en fin du compte, s’en tirent très bien», ajoute-t-il.

Le centre de ski Sugarloaf accueillera d’ailleurs, le 18 mars, la toute première compétition canadienne du circuit mondial Sled Dogs Bonefight.

Et bien que l’activité soit encore peu connue en Amérique du Nord, une trentaine de personnes se sont déjà inscrites pour la compétition.

«On s’attend à ce que ce nombre prenne de l’ampleur puisque d’autres personnes ont démontré un intérêt à participer, donc certains adeptes de Crashed Ice. On devrait notamment voir des athlètes locaux comme Bruno Richard, Samuel Nadeau et Kevin Lagacy. Il pourrait aussi y en avoir d’autres de l’extérieur, car je sais que c’est un petit monde, une petite famille.»

«Lorsqu’un événement a lieu, ça se sait vite et les gens veulent participer. On devrait avoir un bon calibre en terme de coureurs, donc un bon spectacle», soutient M. Dion, précisant que le public est également invité à tenter l’expérience.

La date limite des inscriptions est le 15 mars, ce qui laisse encore une semaine aux gens pour se rendre au parc et essayer les bottes.

«Ça prend quelques descentes pour vraiment commencer à être en confiance, mais ça s’apprend tout de même assez rapidement, surtout pour ceux qui ont une petite base en patin et en ski», ajoute M. Dion.

Deux frères

Dans le cadre de cette compétition, deux jeunes adeptes de cette discipline sont d’ailleurs de passage dans la région cette semaine, question de travailler sur l’élaboration du parcours et d’offrir une petite démonstration du potentiel des Sled Dogs Snowskates.

Originaires d’Autriche, Marco (26 ans) et Luca Dallago (25 ans) sont tous les deux d’anciens hockeyeurs de bons calibres ayant fait le saut du côté du patinage extrême.

Également skieurs à l’occasion («pratiquement tout le monde en Autriche ski, un peu comme le patin ici», affirme Marco), ces deux amateurs de sensations fortes ont naturellement fini par essayer ces drôles de bottes.

«C’est un très bon exercice en prévision du Crashed Ice et presque aussi plaisant à pratiquer. Et après un moment, on en est venu à bien connaître le fabricant de ces bottes, au point de faire des tournées promotionnelles et d’organiser des courses pour eux, comme c’est le cas ici», explique l’aîné des deux frères.

Selon ce dernier, les Sled Dogs Snowskates sont plus faciles utiliser que des patins de Crashed Ice.

«Puisqu’ils sont plus larges, c’est plus facile de conserver son équilibre. Le truc c’est de garder son poids au centre de la botte et même légèrement vers les talons. Et surtout ne pas pointer vers l’avant, sinon le devant a tendance à pénétrer dans la neige rapidement et c’est la chute», dit-il.

Le parcours de la compétition aura lieu sur la piste du parc à neige du centre. Contrairement aux compétitions de patinage extrême, la construction du parcours est très simple et ne nécessite qu’environ une journée.

Les deux frères Dallago ne savent pas à ce stade s’ils prendront part à la compétition.

«C’est certain que j’aimerais ça, mais je crois qu’un de nous – peut-être même les deux – aura des tâches pour faire en sorte que la compétition se déroule bien. C’est vraiment un bel endroit pour cette compétition, la pente est d’une belle grosseur, la neige bien tapée. Ça se prête bien à ce type d’événement et j’ai vraiment hâte de voir le résultat», indique pour sa part Luca.