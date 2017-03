Emplois publics bilingues: le niveau attendu est souvent flou

Les offres d’emplois publics qui exigent le bilinguisme ne précisent pas le niveau de compétence linguistique requis, déplore un expert des droits linguistiques.

Plus tôt cette semaine, l’Acadie Nouvelle rapportait le cas d’Annie Berthelot, suspendue de l’Hôpital de Moncton. La jeune femme avait été embauchée en juin 2016 après avoir réussi un test d’anglais oral.

Cependant, un test de langue écrit lui a été imposé plusieurs mois après son entrée en fonction. Annie Berthelot n’a pas obtenu la note de passage et a été mise à pied par son employeur.

Du côté du Réseau de santé Vitalité pourtant, l’évaluation du niveau de langue se fait uniquement avant l’embauche.

Michel Doucet, avocat spécialiste des droits linguistiques, estime que cette façon de procéder est problématique.

«Dès l’affichage du poste, on doit avoir déterminé les compétences nécessaires et les indiquer dans l’annonce. C’est totalement aberrant d’embaucher des gens et de déterminer ensuite qu’ils ne détiennent pas les compétences linguistiques nécessaires pour occuper le poste. Ça doit se faire avant et pas après.»

Cet enjeu ne concerne pas seulement le réseau de santé Horizon mais aussi l’ensemble de la fonction publique provinciale, note Me Doucet.

«Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a jamais déterminé la question de la langue de travail. Pour les postes annoncés, le bilinguisme est associé à un atout et on ne définit pas clairement les compétences qui sont exigées des employés.»

En effet, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick n’aborde pas directement la question du niveau de compétence linguistique requis en langue seconde pour les employés de la fonction publique qui doivent être bilingues.

Cela s’observe dans la description des postes de hauts fonctionnaires indépendants de l’Assemblée législative. La capacité à communiquer dans les deux langues officielles est considérée comme un atout, mais ne fait pas partie des compétences essentielles.

Les offres d’emplois bilingues publiées par le ministère des Ressources humaines du Nouveau-Brunswick précisent que la connaissance de l’anglais et du français parlé et écrit est nécessaire. Cependant, elles ne détaillent pas du tout le niveau de langue requis, la mention est la même, quelle que soit la catégorie de poste gouvernemental.

La situation est bien différente au niveau du gouvernement fédéral, qui mentionne dans les offres d’emploi si le poste exige un niveau débutant, intermédiaire, avancé ou expert dans chacune des deux langues.

«Au niveau fédéral, on fait une évaluation objective des compétences linguistiques nécessaires, on l’annonce et on fait passer des tests à l’oral et à l’écrit pour voir si les personnes répondent aux critères», souligne Michel Doucet.

L’avocat appelle la province à modifier la loi sur les langues officielles pour imiter le gouvernement fédéral.

Déjà dans son rapport de 2014, la Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick pointait les limites du processus de recrutement de personnel bilingue au sein de la fonction publique provinciale. Katherine D’Entremont évoquait alors de «sérieuses lacunes quant à la détermination des niveaux de compétence en langue seconde requis.»