Les Gazelles d’Acadie à quelques jours de réaliser leur rêve

Guylaine Robert et Karine Elward (de g. à dr.) ont mis de côté des drapeaux acadien et canadien qu’elles accrocheront à leur Jeep pendant leur périple au Maroc. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Elles se disent «fébriles», «excitées» et «un brin stressées». Les ambulancières Karine Elward et Guylaine Robert sont à quelques jours de réaliser leur rêve pour lequel elles s’investissent ardemment depuis deux ans.

Jeudi 16 mars, elles atterriront au Maroc où elles participeront au Rallye Aïcha des Gazelles, une compétition par étapes, uniquement féminine, de 2500km en plein désert. Leur objectif premier demeure inchangé: «On veut d’abord et avant tout le terminer», confie Karine.

Les deux femmes ont un fort tempérament.

«On n’est pas des lâcheuses. On espère aussi se distinguer et obtenir le meilleur classement possible», enchérit Guylaine.

D’ici leur départ pour le continent africain, qu’elles fouleront pour la première fois, elles ont encore mille choses à préparer.

«C’est le gros ‘’rush’’. On n’a pas encore fait nos bagages. Y’a beaucoup de trucs à penser», confie Karine.

Bonne nouvelle, elles ont bouclé leur budget. Pour prendre part au rallye, il leur fallait réunir 50 000$. Quand nous les avions rencontrées mi-janvier, il leur manquait 8000$.

«C’est un soulagement. Ça nous mettait un poids sur les épaules», reconnaît Guylaine.

Les deux amies ont redoublé d’efforts en lançant toutes sortes d’initiatives, ces dernières années, afin de récolter le montant nécessaire. Jusqu’au bout, leur entourage et elles ont recherché des commanditaires, proposé des activités.

Ce sera encore le cas ce week-end. La grand-mère Elward organise un bingo à leur profit, dimanche à Bois-Blanc, entre Paquetville et Saint-Isidore.

«Ça va nous faire de l’argent en plus qu’on pourra redonner à l’Accueil Sainte-Famille», déclare Guylaine.

Les Gazelles d’Acadie, ainsi qu’elles se sont surnommées, soutiennent cet organisme de Tracadie. Pendant longtemps pour Guylaine Robert et Karine Elward, le Rallye Aïcha des Gazelles s’est résumé aux collectes de fonds. Depuis quelque temps, elles ont basculé dans une autre dimension.

«Ça fait deux ou trois semaines qu’on a pris conscience qu’on y était. On va le faire. On a les émotions à fleur de peau. Rien que d’en parler, j’en ai des larmes de joie. C’est merveilleux», raconte Karine.

Son acolyte révèle qu’elles ont rassemblé un stock de cartes mémoire SD pour les appareils photo et rechargé les piles des caméras.

«On va immortaliser ces moments au maximum et, à notre retour, on fera un montage des séquences. On envisage de présenter le film dans un café pour remercier toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans cette formidable aventure.»

Aussi déterminées soient-elles, les deux femmes savent que l’expérience leur demande un petit sacrifice: s’éloigner de leur famille pendant quelques semaines.

Parfois livrées à elles-mêmes et privées de leur cellulaire tout au long de l’épreuve (une condition du règlement), elles pourront difficilement communiquer avec leurs proches.

«Nos conjoints sont très compréhensifs. On remplit le frigo de nourriture pour pallier notre absence. Le plus dur va être la séparation avec nos enfants. En tant que maman, on s’inquiète un peu, forcément», reconnaît Karine.

Pendant le rallye, du 23 au 30 mars, il sera possible de suivre l’épopée de Guylaine, la pilote, et de Karine, la navigatrice, en se connectant sur leur page Facebook, Les Gazelles d’Acadie Team 175. Autre moyen, le site officiel du rallye en cliquant sur l’onglet Live 2017 et en sélectionnant l’équipe 175.

Par ce biais, les internautes pourront écrire des messages aux Acadiennes qui leur seront imprimés et transmis chaque soir.